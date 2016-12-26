Sahte terörist belgesi ile sığınma talebi!

İstanbul Polisi'nin PKK'lıları yurt dışına kaçıran şebekeye yönelik düzenlediği operasyonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Şüphelilerin PKK üyeliğinden ceza aldıklarını gösteren sahte tutuklama belgelerini, sığınma talebi için kullanmaları dikkat çekti.

İstanbul Polisi'nin PKK'lıları yurt dışına kaçıran şebekeye yönelik düzenlediği operasyonla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Şüphelilerin PKK üyeliğinden ceza aldıklarını gösteren sahte tutuklama belgelerini, sığınma talebi için kullanmaları dikkat çekti.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü, 10 ay önce, bir göçmen kaçakçılığı şebekesini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, şebekenin, PKK üyeleri ve sempatizanı ve suç kaydı olan şüphelileri Avrupa’ya götürdüğü belirlendi. Araştırmalarda 38 şüpheli tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından geçtiğimiz hafta düzenlenen operasyonda örgüt elebaşı Olgun K.’nın da aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

GÜLEN VE CANSIZ KİTAPLARI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı baskında, 93 pasaport, 1tabanca, 24 sahte banka kaşesi, 200 sahte banka cüzdanı, 1 tabanca ve çelitli eve ele geçirildi. Adreslerden birinde yapılan aramada, Fetullah Gülen’e ait 2 kitapla, Fransa’da öldürülen Sakine Cansız’a ait bir kitap ele geçirilmesi dikkat çekti.

SAHTE PASAPORT

Şebekenin çalışma sistemi de polisi yaptığı operasyonlarda ortaya çıktı. İddiaya göre, şebeke, yurt dışına gönderilecek kişiye, sahte pasaport ayarladı. Sahte banka cüzdanı ile hesapları şişirilen kişilere varlıklı oldukları görünümü verildi. Bu şekilde şüphelilerin gittikleri ülkelerde vize yada sığınma almaları sağlandı.

TUTUKLAMA MÜZEKKERESİ

Özellikle terör örgütü PKK üyeleri ve sempatizanları için de farklı bir yol izlediği anlaşıldı. Bu kişiler için, sahte mahkeme tutuklama müzekkeresi çıkardıkları belirlendi. Bu sahte belgeler, Belçika ve Almanya’da sığınma talebi için kullanıldığı ortaya çıkarıldı. Operasyonda Varto Hakimliği adına düzenlenmiş sahte müzekkere de ele geçirildi.

GÜZERGAH BELLİ OLDU

Araştırmalar, şebekenin göçmen güzergahını da ortaya koydu. Buna göre çete; Avrupa’ya kaçırılacak kişileri, Balkan ülkeleri üzerinden, İtalya, Almanya, Belçika ve İngiltere'ye gönderdi. Kaçakçılık şebekesinin daha çok havalimanları üzerinden şüphelileri yurtdışına gönderdikleri anlaşıldı.

PASAPORTU YIRTTILAR

Şüphelilerin havalimanından geçerken, yakınlarına ait, yada sahte pasaport kullandıkları tespit edildi. Vize istenmeyen Balkan ülkelerine geçen şüphelilerin, varmak istedikleri ülkeye geçtiklerinde, pasaportlarını yırttıkları anlaşıldı. Daha sonra ise, sığınma başvurusu yaptıkları öğrenildi.

246 İSİM İADE EDİLDİ

Kaçakçılık ekibinin takibi sırasında, sahte belgelerle yurt dışına çıkan 98 Türk vatandaşı ve 140 yabancı, Makedonya, Romanya ve İtalya’da yakalatıldı. Polis ekiplerinin bildirimi ile geri iadeleri yapılan şüphelilerin arasında, PKK’lı isimlerinde bulunduğu öğrenildi.

TERÖR İŞLEMİ

Emniyet’teki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek şüpheliler hakkında, terör örgütü mensuplarının yurt dışına kaçırılması, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığından işlem yapıldığı belirtildi.