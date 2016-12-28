Milli piyangoda 356 milyonluk hafta

Milli Piyango’nun bu hafta dağıtacağı toplam ikramiye 356 milyon TL. ‘Yılbaşı Özel’ çekilişi büyük ikramiyesi 60 milyon lira, yılın son günü sahibini bulacak. Sayısal Loto’da 1.6 milyon TL, Süper Loto’da 5.7 milyon TL, Şans Topu’nda da 1.3 milyon TL devretti. Son güne kadar oynanacak kuponlarla ikramiye daha da artacak.

Milli Piyango’nun bu hafta dağıtacağı toplam ikramiye 356 milyon TL. ‘Yılbaşı Özel’ çekilişi büyük ikramiyesi 60 milyon lira, yılın son günü sahibini bulacak. Sayısal Loto’da 1.6 milyon TL, Süper Loto’da 5.7 milyon TL, Şans Topu’nda da 1.3 milyon TL devretti. Son güne kadar oynanacak kuponlarla ikramiye daha da artacak.

Büyük ikramiyenin 60 milyon TL olduğu yılbaşı özel çekilişi cumartesi günü yapılacak. Önceki haftalardan devreden sayısal oyunlarda da heyecan yaşanıyor. Geçen hafta, Sayısal Loto'da 1.6 milyon TL, Süper Loto'da 5.7 milyon TL, Şans Topu'nda da 1.3 milyon TL devretti. Devirlerle bu hafta dağıtılacak yılbaşı özel çekilişiyle ikramiye 68 milyon TL'yi aştı. Cumartesi gecesi ise yılbaşına denk gelmesi nedeniyle çifte heyecan yaşanacak. Aynı gün hem Sayısal Loto hem de yılbaşı özel çekilişi gerçekleşecek. Sayısal Loto'da geçen hafta devreden ikramiye tutarı 1 milyon 613 bin TL'yi geçti. Bu hesapla Yıllbaşı çekilişinde dağıtılacak toplam ikramiye, Sayısal Loto, Süper Loto ve Şans Topu’nda dağıtılacak ikramiye 356 milyon TL’yi geçmesi bekleniyor.

TOPLAM İKRAMİYEDE DÜNYADA 3.

Milli Piyango'nun yılbaşında dağıtacağı toplam ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin TL. Sadece Milli Piyango'nun yılbaşında dağıtacağı bu tutar ile dünyanın önde gelen 11 ülkesinde düzenlenen yılbaşı piyangoları arasında toplam dağıtılan ikramiye bakımından Türkiye üçüncü sırada. Bu rakama devreden diğer şans oyunları ikramiyeleri de eklenince rakam 356 milyon TL'yi aşıyor. En büyük ikramiye sıralamasında 630 milyon Euro ile İspanya ilk sırada yer alırken, ikinci sırada ise 105 milyon Euro ile İtalya yer alıyor. İspanya'da 6 Ocak'ta çekilişi gerçekleştirilecek ve 630 milyon Euro dağıtılacak olan El Nino oyunu 1763'ten beri oynanıyor. Oyunda yüzde 70 oranında ödül dağıtılıyor. 27 Aralık akşamı çekilişi yapılacak İtalya'nın Super Ena Max oyununda ise 105 milyon Euro toplam ödülü ile ikinci durumda. Dördüncü sırada yer alan ABD'nin Megamillions oyunu ise 85 milyon dolarlık toplam ikramiyeye sahip.

ABD VE AVRUPA'DA BÜYÜK GÜN 28 ARALIK

Bunu 60 milyon dolar ödül ile ABD'nin ikinci büyük çekilişi Powerball izliyor. Her iki oyunun çekiliş tarihi de 28 Aralık. İki oyun da 44 Amerikan eyaletininin katılımıyla gerçekleştirilirken, internet üzerinden de oynanabiliyor. Amerikalıların yüzde 57'si yani 181 milyon kişi her yıl en az bir piyango bileti alıyor. Avrupa'nın en çok katılımlı piyangosu ise Euro Millions. Fransa, İspanya ve İngiltere tarafından kurulan Avrupa piyangosu, İrlanda, İsviçre, Belçika, Portekiz ve Avusturya'nın katılımıyla 8 ülkenin ortak piyangosu haline geldi. Euro Millions'un internet üzerinden oynanabilen versiyonları Euro Lotto veya Euro Lottery olarak isimlendiriliyor. Euro Millions bu hafta 28 Aralık'ta çekilecek ve 25 milyon Euro büyük ikramiye dağıtacak.