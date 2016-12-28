Şans Topu sonuçları 28 Aralık: 2 devirli ikramiye 2 kişiye!

2016'nın son Şans topu çekilişi yapıldı ve haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu. 2 devirli büyük ikramiye bu hafta 2 talihlinin oldu. İşte 28 Aralık tarihli 811. hafta Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

2016'nın son Şans topu çekilişi yapıldı ve haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu. 2 devirli büyük ikramiye bu hafta 2 talihlinin oldu. İşte 28 Aralık tarihli 811. hafta Şans Topu sonuçları, çekilişte çıkan numaralar ve ikramiye dağılımı...

2016 yılının sonuna geldik ve bu akşam Milli Piyango İdaresinin Ankara Balgat’taki çekiliş merkezinden yapılan canlı çekiliş ile haftanın Şans Topu sonuçları belli oldu ve daha önce 2 defa devreden büyük ikramiye bu sefer iki kişinin oldu. MPİ’nin açıkladığı Şans Topu sonuçlarına göre haftanın talihlileri İzmir’in Bornova ve Manisa’nın Şehzadeler ilçelerinden çıktı.

Aşağıdaki haftanın numaraları ile kuponunuzu karşılaştırarak herhangi bir ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. İşte 28 Aralık Şans Topu sonuçları ve ikramiye dağılımı İkramiye dağılımları…

811. haftanın numaraları: 7, 8, 11, 26, 28 + 10

5+1 bilen kişi sayısı : 2 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.040.247,00TL 5 bilen kişi sayısı : 20 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3.812,65TL 4+1 bilen kişi sayısı : 215 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 354,95TL 4 bilen kişi sayısı : 2.831 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 35,90TL 3+1 bilen kişi sayısı : 7.354 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 17,75TL 3 bilen kişi sayısı : 88.529 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4,00TL 2+1 bilen kişi sayısı : 65.073 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 5,45TL 1+1 bilen kişi sayısı : 207.769 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 3,30TL

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu’nda 810. haftanın şanslı numaraları 8, 20, 23, 27, 32 + 11 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 21 Aralık 2016 tarihli Şans Topu çekilişnde 5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 318 bin 6 lira elli sekiz kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti. Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şu şekilde; 5 bilen 20 kişi 3 bin 378 lira elli beşer kuruş, 4+1 bilen 222 kişi 304 lira seksener kuruş, 4 bilen 2 bin 878 kişi 31 lira otuzar kuruş, 3+1 bilen 5 bin 650 kişi 20 lira kırkar kuruş, 3 bilen 78 bin 525 kişi dörder lira, 2+1 bilen 51 bin 637 kişi 6 lira yirmişer kuruş, 1+1 bilen 171 bin 886 kişi 3 lira ellişer kuruş ikramiye alacaklar.