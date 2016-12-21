Şans Topu sonuçları 21 Aralık 2016 : Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen yine yok!

Şans Topu sonuçları belli oldu. 21 Aralık 2016 tarihli Şans Topu çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca yaklaşık 1.3 milyon liralık ikramiye haftaya devir etti. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi...

Şans Topu sonuçları belli oldu. 21 Aralık 2016 tarihli Şans Topu çekilişi dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çekilişte 5+1 bilen çıkmayınca yaklaşık 1.3 milyon liralık ikramiye haftaya devir etti. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi...

Şans Topu sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi’nce düzenlenen ve şans ouyunu müdavimlerini ekran başına toplayan Şans Topu’nda haftanın sonuçları belli oldu. Şans Topu tutkunlarının heyecanla beklediği sonuçlar haberimizde. Geçen hafta da devir eden Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen çıkmayınca bir kez daha devir etti. Gelecek hafta yapılacak çekilişte ikramiyenin 2 milyon lirayı aşması bekleniyor. İşte Şans Topu sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve ikramiye listesi…

ŞANS TOPU SONUÇLARI 21 ARALIK 2016

Şans Topu’nda 810. haftanın şanslı numaraları 8, 20, 23, 27, 32 + 11 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 21 Aralık 2016 tarihli Şans Topu çekilişnde 5+1 bilen çıkmayınca bir milyon 318 bin 6 lira elli sekiz kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Şans Topu çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şu şekilde; 5 bilen 20 kişi 3 bin 378 lira elli beşer kuruş, 4+1 bilen 222 kişi 304 lira seksener kuruş, 4 bilen 2 bin 878 kişi 31 lira otuzar kuruş, 3+1 bilen 5 bin 650 kişi 20 lira kırkar kuruş, 3 bilen 78 bin 525 kişi dörder lira, 2+1 bilen 51 bin 637 kişi 6 lira yirmişer kuruş, 1+1 bilen 171 bin 886 kişi 3 lira ellişer kuruş ikramiye alacaklar.