Savcı, asitçi enişteye verilen cezayı az buldu

Ataşehir'deki ünlü bir lokantada 3 yaşındaki çocuğun üzerine asitli madde attığı gerekçesiyle "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan Cihan Araçman'ın "Kasten Yaralama" suçundan ceza almasının gerekçesi açıklandı. Duruşma savcısı kararın bozulmasını talep etti.

Mahkeme, sanığın “olayda engel bir neden olmamasına rağmen eylemlerine devam etmemiş olması”nı gerekçe göstererek “Kasten yaralama” suçundan mahkumiyetine karar verildiğini belirtti. Savcı, sanık tarafından atılan sülfürik asidin mağdur tarafından solunması halinde ölümüne neden olabileceğini öngörecek eğitimde olduğunu belirterek suçun “Kasten öldürmeye teşebbüs” olduğunu kaydetti. “Kasten yaralama” suçundan verilen mahkumiyet kararının bozulmasını talep etti.

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BİR GÖZÜ İŞLEVİNİ YİTİRDİ, YÜZÜNDE DAİMİ DEĞİŞİKLİK OLDU

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 12 sayfalık gerekçeli kararda, iddianame, sanık savunmaları, adli tıp raporlarına yer verildi. Dosyadaki adli tıp raporunda ise, Y.K.’nın yaralanmasının yaşamını tehlikeye atacak nitelikte olmadığı ancak bir gözünün işlevini yitirdiği ve yüzde daimi değişikliğe neden olacak şekilde basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek durumda olduğu belirtildi.

“TARAFLAR HER NE KADAR ‘YOK’ DESE DE…”

Gerekçeli kararda Cumhuriyet Savcısının mütalaasına da yer verildi. Savcı mütalaasında, “Sanığın olay yerinden kaçması, ağlayan mağdura yardım etmemesi, kaçtıktan hemen sonra üzerini değiştirmesi dikkate alındığında olayın şaka yapmak istemesinden kaynaklanmadığı tam aksine sanığın bir şekilde mağdura veya ailesine duyduğu nefret yada hınçla, yada taraflar her ne kadar ‘yok’ dese de aileler arasında sebebi tespit edilemeyen bir anlaşmazlıktan, husumetten dolayı sülfürik asidi mağdurun yüzüne hedef alarak döktüğü anlaşılmaktadır” cümlelerine yer verdi. Savcı ayrıca asidin solunması halinde ölümcül olacağını ve sanığın bu durumu öngörebileceğini belirterek sanığın “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılmasını talep etti.

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“ENGEL BİR NEDEN OLMAMASINA RAĞMEN EYLEMİNE DEVAM ETMEDİ”

Sanığın öldürme kastı ile eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğini irdeleyen mahkeme gerekçeli kararında, “Mağdurun yaralanmasına neden olduktan sonra yerine gelip oturması, mağdurun yaralanma nedeniyle yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmaması, keza yaşamını tehlikeye sokan bir durum olsa bile öldürme kastı ile hareket ettiğinin ölçütü olmaması, olayda engel bir neden olmamasına rağmen eylemlerine devam etmemiş olması nedeniyle ‘Kasten Yaralama’ suçundan mahkumiyetine karar verilmiştir” dedi. Mahkeme heyeti 3 hafta önce karara bağladığı davada, sanık Araçman’ın Y.K.’ya karşı “Kasten Yaralama” suçundan 9 yıl 36 ay, olayda yaralanan diğer 2 çocuk yönünden ise “Olası kasıt altında yaralama” suçunu işlediği gerekçesiyle 3 bin 600 lira para cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

KARARIN BOZULMASINI İSTEYEN SAVCININ GEREKÇESİ

Öte yandan mahkeme savcısı Harun Veli Koçali, “Kasten yaralama” suçundan verilen cezanın usul ve yasaya uygun olmadığını belirterek kararı istinaf etti. Savcı Koçali istinaf yazısında, “Sanığın olayda kullandığı sülfürik asidin mağdur çocuk tarafından yutulabileceğini, yada solunabileceğini, bunun da mağdurun ölümüne neden olabileceğini öngörecek eğitimde ve yaşta olmasına rağmen olayı gerçekleştirdiği anlaşılmaktadır” dedi. Savcı, “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan verilmeyen mahkumiyet kararının bozulmasını talep etti. DHA