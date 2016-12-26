Sayısal Loto sonuçları 24 Aralık 2016: Sayısal Loto’nun 1050. haftasında altı bilen yok!

Sayısal Loto sonuçları, 24 Aralık Cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayından yapılan çekilişi ile belli oldu. 1050. kez düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 1.6 milyon liralık ikramiye haftaya devir etti. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve bilinen sayılara göre kazanılan ikramiyelerin listesi...

Sayısal Loto sonuçları, 24 Aralık Cumartesi akşamı Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayından yapılan çekilişi ile belli oldu. 1050. kez düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 1.6 milyon liralık ikramiye haftaya devir etti. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve bilinen sayılara göre kazanılan ikramiyelerin listesi...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından 24 Aralık Cumartesi gecesi çekilişi yapılan Sayısal Loto’da altı bilen çıkmadı. 1050. kez düzenlenen Sayısal Loto çekilişinde altı bilen olmayınca yaklaşık 1.6 milyon liralık ikramiye haftaya devir etti. Gelecek hafta yılbaşı gecesi yapılacak Sayısal Loto çekilişinde 3 milyonu aşan ikramiye altı sayıyı bilecek şanslı kişi yada kişileri bekliyor olacak. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye listesi…

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 ARALIK 2016

Sayısal Loto 1050. haftanın kazandıran numaraları; 8, 10, 33, 46, 48 ve 49 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 24 Aralık 2016 tarihli Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca bir milyon 613 bin 203 lira yirmi dört kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto çekilişinde kazanılan diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 82 kişi 8 bin 285 lira elli beşer kuruş, 4 bilen 5 bin 988 kişi 85 lira seksen beşer kuruş, 3 bilen 117 bin 916 kişi 12 lira yirmişer kuruş ikramiye alacaklar.

GEÇEN HAFTA SAYISAL LOTO’DA KAZANAN NUMARALAR

Sayısal Loto 1049. haftanın kazandıran numaraları; 8, 9, 10, 25, 33 ve 36 olarak belirlendi.

Sayısal Loto 17 Aralık 2016 tarihli çekilişinde bir kişi altı bilerek 3 milyon 446 bin 202 lira yetmiş beşer kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi, haftanın talihlisinin kuponunu İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki bir bayiden yatırdığını açıkladı.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şu şekilde oldu; 5 bilen 123 kişi 5 bin 948 lira doksanar kuruş, 4 bilen 7 bin 301 kişi 75 lira kırk beşer kuruş, 3 bilen 143 bin 85 kişi 10 lira seksen beşer kuruş ikramiye alacaklar.