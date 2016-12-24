Sayısal Loto sonuçları 24 Aralık: İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaraları belli oldu, Sayısal Loto sonuçlarını büyük heyecanla bekleyen şans oyunu tutkunları sonuçları çekildiği andan itibaren büyük merakla beklemekteydi. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto'da haftanın şanslı numaraları belli oldu, Sayısal Loto sonuçlarını büyük heyecanla bekleyen şans oyunu tutkunları sonuçları çekildiği andan itibaren büyük merakla beklemekteydi. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları...

Sayısal Loto heyecanı şans oyunu müdavimleri için devam ediyor. 1050 numaralı haftanın Sayısal Loto sonuçları belli oldu ve zengin olma hayali kuranlar sonunda şanslı numaralara kavuştu. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları…

24 ARALIK SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1050 numaralı çekilişte kazanan numaralar belli oldu işte kazanan numaralar: 8-10-33-46-48-49

GEÇEN HAFTA SAYISAL LOTO’DA KAZANAN NUMARALAR

Sayısal Loto 1049. haftanın kazandıran numaraları; 8, 9, 10, 25, 33 ve 36 olarak belirlendi.

Sayısal Loto 17 Aralık 2016 tarihli çekilişinde bir kişi altı bilerek 3 milyon 446 bin 202 lira yetmiş beşer kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi, haftanın talihlisinin kuponunu İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki bir bayiden yatırdığını açıkladı.

Sayısal Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şu şekilde oldu; 5 bilen 123 kişi 5 bin 948 lira doksanar kuruş, 4 bilen 7 bin 301 kişi 75 lira kırk beşer kuruş, 3 bilen 143 bin 85 kişi 10 lira seksen beşer kuruş ikramiye alacaklar.