Sayısal Loto sonuçları 31 Aralık 2016: İşte Sayısal Loto sonucu (Milli Piyango çekilişi)

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Geçen hafta devir eden Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı ve yaklaşık 3.8 milyon lira haftaya devir etti. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın sayıları ve dağıtılan ikramiye listesi...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Geçen hafta devir eden Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı ve yaklaşık 3.8 milyon lira haftaya devir etti. İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın sayıları ve dağıtılan ikramiye listesi...

Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılan Sayısal Loto çekilişinde haftanın talihlileri belli oldu. Geçen hafta devir eden ve büyük ikramiyenin 3 milyonu aştığı ve yılbaşı gecesine denk gelen Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen yine çıkmadı… İşte Sayısal Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve tüm ikramiye listesi…

Sayısal Loto 1051. haftanın kazandıran numaraları; 4, 9, 25, 28, 40, 43 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 24 Aralık 2016 tarihli Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca 3 milyon 814 bin 504 lira 16 kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto çekilişinde kazanılan diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 162 kişi 5 bin 722 lira elli beşer kuruş, 4 bilen 8 bin 761 kişi 79 lira doksan beşer kuruş, 3 bilen 165 bin 746 kişi 11 lira seksen beşer kuruş ikramiye alacaklar.

Sayısal Loto’da bu hafta dağıtılacak toplam ikramiye 7 milyon 406 bin 89 lira olarak açıklanırken büyük ikramiye ise 3 milyon 814 bin 499 lira olarak açıklandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 ARALIK 2016

Sayısal Loto 1050. haftanın kazandıran numaraları; 8, 10, 33, 46, 48 ve 49 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 24 Aralık 2016 tarihli Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca bir milyon 613 bin 203 lira yirmi dört kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto çekilişinde kazanılan diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 82 kişi 8 bin 285 lira elli beşer kuruş, 4 bilen 5 bin 988 kişi 85 lira seksen beşer kuruş, 3 bilen 117 bin 916 kişi 12 lira yirmişer kuruş ikramiye alacaklar.