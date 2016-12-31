Sayısal Loto sonuçları 31 Aralık 2016: Milli Piyango çekilişi canlı izle

Sayısal Loto'da çekilişi heyecanı! Geçen hafta 1.6 milyon lira devir eden Sayısal Loto sonuçları canlı yayında belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak 31 Aralık 2016 tarihli Sayısal Loto çekilişini haberimizden canlı olarak izleyebilir ve kuponunuza ne kadar çıktığını öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto'da çekilişi heyecanı! Geçen hafta 1.6 milyon lira devir eden Sayısal Loto sonuçları canlı yayında belli olacak. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak 31 Aralık 2016 tarihli Sayısal Loto çekilişini haberimizden canlı olarak izleyebilir ve kuponunuza ne kadar çıktığını öğrenebilirsiniz.

Sayısal Loto sonuçları canlı yayında belli oluyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her Cumartesi akşamı düzenlenen Sayısal Loto çekilişi canlı olarak aşağıdaki verdiğimiz linkten yayınlanacak. Sayısal Loto geçen hafta yapılan çekilişte altı bilen çıkmayınca yaklaşık 1.6 milyon lira devir etti. Yılbaşı gecesi yapılacak Sayısal Loto çekilişinde altı bilen talihli kişi ve kişileri 3 milyonu aşan ikramiye bekliyor. Yılın son Sayısal Loto çekilişini aşağıdaki linke tıklayarak canlı izleyebilir, kuponunuzu sorgulayabilirsiniz. Sayısal Loto çekilişi canlı yayını 21.15’te başlayacak.

Sayısal Loto çekilişi canlı izle (31 Aralık 2016 Cumartesi)

SAYISAL LOTO SONUÇLARI 24 ARALIK 2016

Sayısal Loto 1050. haftanın kazandıran numaraları; 8, 10, 33, 46, 48 ve 49 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 24 Aralık 2016 tarihli Sayısal Loto çekilişinde altı bilen çıkmayınca bir milyon 613 bin 203 lira yirmi dört kuruş olan büyük ikramiye haftaya devir etti.

Sayısal Loto çekilişinde kazanılan diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle; 5 bilen 82 kişi 8 bin 285 lira elli beşer kuruş, 4 bilen 5 bin 988 kişi 85 lira seksen beşer kuruş, 3 bilen 117 bin 916 kişi 12 lira yirmişer kuruş ikramiye alacaklar.