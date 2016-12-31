Seçim güvenliği için komisyon kurulmalı

CHP’li Oran YSK’da FETÖ benzeri bir yapılanmanın yeniden olmayacağının garantisini kimsenin veremeyeceğini belirtti ve bir denetim komisyonunun kurulmasını istedi

CHP’li Oran YSK’da FETÖ benzeri bir yapılanmanın yeniden olmayacağının garantisini kimsenin veremeyeceğini belirtti ve bir denetim komisyonunun kurulmasını istedi

CHP'li Umut Oran, Bilgi Edinme Yasası kapsamında Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvurarak, kurumda FETÖ'cü olduğu için hakkında inceleme yapılan YSK üyesi, personel bulunup bulunmadığı, varsa bu kişilerin isimlerinin ne olduğu ve haklarında hangi işlemlerin yapıldığının açıklanmasını istedi. Oran'a verilen yanıt ise seçim güvenliğinin tehlikede olduğu gerçeğini orataya çıkardı. Neden mi? Başvuruyu yanıtlayan YSK Başkanı Sadi Güven, 11 Yüksek Mahkeme üyesinden oluşan Yüksek Seçim Kurulu'nda görev yapan 3 üyenin tutuklandığını, il seçim kurulu başkanlarından 11, il seçim kurulu üyesi 59, ilçe seçim kurulu başkanı 210 hâkimin de görevden uzaklaştırıldığını, tutuklandığını bildirdi.

15 KATİP TUTUKLANDI

Güven, YSK'da toplam 523 seçim müdürü, 1254 zabıt katibi ve 158 hizmetlinin görev yaptığını belirterek, bu personelden 15 zabıt katibinin de FETÖ gerekçesiyle görevden uzaklaştırılarak tutuklandığını bildirdi.

HANGİ SORU YANITSIZ KALDI?

YSK Başkanı Sadi Güven'in, Umut Oran'ın, “İlişiği kesilen FETÖ'cü personeliniz varsa bu kişiler seçim iş ve işlemlerinde hangi yetkilere haiz olarak görev yaptılar? Varsa FETÖ mensubu personelinizin seçim iş ve işlemleriyle ilgili olarak geçmişe dönük herhangi bir inceleme yapıldı mı, yapıldıysa sonuçları nedir?” sorularını yanıtsız bırakması ise dikkat çekti.

ORAN: ÖNLEMLER ALINMALI

Bu yanıtı değerlendiren Oran şu değerlendirmeyi yaptı: “Bundan sonra da benzeri yapıların oluşmayacağının garantisini kim verebilir? Acilen gelecek seçim ve halkoylamalarının tartışmasız ve tarafsız sonuçları ortaya koyması için gerekli önlemler şimdiden alınmalı. TBMM'de oluşturulacak bağımsız bir komisyon da denetim amacıyla devreye sokulabilir.” ANKARA/SÖZCÜ