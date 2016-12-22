Şehit babası: Kapıya ambulansla gitmesinler

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ teröristleri ile girilen çatışmada şehit olan Ereğlili Uzman Çavuş Burak Boz'un babası Özkan Boz, şehit ailelerin kapısına ambulansla gelip haber verilmemesini istedi. Boz, ''Böyle bir şehidimiz olduğu zaman, müjde verircesine ambulansla kapıya gitmesinler. Sivil araçlarla, belirli kesimlerle gitsinler. Ambulansla gelen haber, sevinilmiş gibi benim kapıma gelir. Ben bunu duyurmak istiyorum'' dedi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde DEAŞ teröristleri ile girilen çatışmada şehit olan Ereğlili Uzman Çavuş Burak Boz'un babası Özkan Boz, şehit ailelerin kapısına ambulansla gelip haber verilmemesini istedi. Boz, ''Böyle bir şehidimiz olduğu zaman, müjde verircesine ambulansla kapıya gitmesinler. Sivil araçlarla, belirli kesimlerle gitsinler. Ambulansla gelen haber, sevinilmiş gibi benim kapıma gelir. Ben bunu duyurmak istiyorum'' dedi.

Fırat Kalkanı Operasyonu’nda 1’inci Kayseri Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli 27 yaşındaki bekar Piyade Uzman Çavuş Burak Boz şehit düştü. 7 yıllık uzman çavuş Boz’un acı haberi, gece yarası memleketi Ereğli İlçesi Cinler Mahallesi’nde bulunan baba Özkan, anne Gülhan Boz’a, askeri yetkililer tarafından verildi.

Oğlunun şehit olduğu haberini aldıktan sona güçlükle ayakta duran Özkan Boz’a, bugün Ereğli Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Emniyet Müdürü Hakan Uzun ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Osman Koşar taziye ziyaretlerinde bulundu. Özkan Boz, oğlunun yaklaşık 20 gün önce kız kardeşinin nişanı için izinli olarak geldiğini belirterek, “Kara oğlum. Yavrum, şerefsizlerin yemi oldu. Birlik olacağız. Şehitlerimizin kanları yerde kalmayacak” diye konuştu.

Kaymakam ve diğer yetkililerin başsağlığı ziyaretinin ardından açıklamalarda bulunan Özkan Boz, oğlu Burak’ın askerlik görevini tamamladıktan sonra uzman çavuşluk sınavına girip kazandığını belirtti.

”AZ YERİMİZ KALDI, ORAYI ALDIK MI BAYRAĞIMIZI DİKECEĞİZ”

Oğluyla yaptığı telefon görüşmesinde oğlunun Özgür Suriye Ordusu’nu suçladığını anlatan Boz, ”Oğlum bana, ‘Baba dik dur. Az yerimiz kaldı. Orayı aldık mı, bayrağımızı dikeceğiz’ demişti. Ben de oğluma ‘Dikkat edin, o insanlar, sizle yüz yüze geldiklerinde bir şey yapamazlar ama arkanızdan vururlar’ demiştim” dedi.

Oğluyla en son 2 gün önce akşam saatlerinde telefonla konuştuklarını belirten Boz, ”Durumunu sorduğumda ‘Baba sıkıntı yapma. Bizi şu an sınırdan geri çektiler. Sen gayet rahat ol, Yakında izne geleceğim’ dedi” diye konuştu.

“AMBULANSLA GİDİLMESİN”

Şehit haberlerinin ailelerine haber verirken ambulansla gidilmemesini isteyen şehit babası Özkan Boz, “‘Ben 120 gün oğlumu dakikası dakikasına aradım. Haberleri izledim ama dün akşamki olay gibi ambulans geldi” dedi. Özkan Boz, bu konudaki sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben bütün şehit babalarına sesleniyorum, sayın ilgililere duyuruyorum, sayın Cumhurbaşkanımıza, sayın Başbakanımıza, değerli komutanlarımıza; böyle bir şehidimiz olduğu zaman, müjde verircesine ambulansla kapıya gitmesinler. Sivil araçlarla, belirli kesimlerle gitsinler. Ambulansla gelen haber, sevinilmiş gibi benim kapıma gelir. Ben bunu duyurmak istiyorum. Bunları bizzat ele alın. Bir daha ambulansla kapıya gelip, şehidiniz var diye haber verilmesin.”

Yetkililere de “Çocuklarımızı peşmergeye, çocuklarımızı şerefsizlere yem etmeyelim” diye seslenen şehit babası Özkan Boz, “Birlik beraberlik içinde olalım. Bir daha böyle vakalarla karşılaşmayalım. El Bab deniliyor. Ben 52 yaşındayım. Biz çocuklarımızı El Bab’a gönderip, şehit olsun, yuvaları, ocakları sönsün diye mi gönderiyoruz” dedi.

Şehit Uzman Çavuş Burak Boz’un cenazesinin yarın cuma namazının ardından Ereğli’de toprağa verilecek.

DHA