Büyük ümitlerle yeni bir yıla giriyoruz. 2016'yı acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Peki, yeni yıla özel sevgilimize hangi mesajları atabiliriz?

Sevgiliye yeni yıl mesajları: Arkadaş ve sevdikleriniz için yılbaşı mesajları

Büyük ümitlerle yeni bir yıla giriyoruz. 2016'yı acısıyla tatlısıyla geride bıraktık. Peki, yeni yıla özel sevgilimize hangi mesajları atabiliriz?

Bir yıl daha geride kalıyor. 2016 kimilerimiz için beklentinin altında geçerken kimilerimiz için ise mutlu mesut bir yıl olarak akıllara kazındı. Yeni yıla girerken en önemli konulardan bir tanesi de sevgilimize hangi mesajları atmalıyız oluyor.

İŞTE SEVGİLİYE ATILACAK MESAJLAR

Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan , arkadaşlarına güven, sevgine sarıl.. Yeniyıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır..Mutlu Yıllar olsun!!

Cevap verememek-susmak, dayanılması güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların cevapları seninle olsun.. Mutlu yarınlar, mutlu yıllar dilerim..

İnsan, armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah'nın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun.. Armağanınla yücel..Mutlu seneler

Sahip olduklarımızla yaşamayı öğrenmek bir süreç, bir katılım, yani yaşamımızın yoğrulmasıdır. Gelecek yıllar varlığımızı zenginleştirecek. Yeni yıl ilk adım.. Nice yıllar, mutlu yıllar..

Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle.

ARKADAŞLARINIZ VE SEVDİKLERİNİZ İÇİN İSE

– Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..

– Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar…

– Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

– Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

– 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2017 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

– Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar…

– Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2017no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR…

– 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2017 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER…

– Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

– Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

– Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..

– 2017 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar…

– Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle…

– Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

– Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!

– Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar…