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Sinan Meydan’ın Rize’deki skandalla ilgili attığı tweet sosyal medyada olay oldu

Ünlü tarihçi yazar Sinan Meydan'ın Rize'deki Atatürk heykelinin kaldırılmasından sonra bir işçinin heykel gibi poz verip durumla ilgili alay etmesi Meydan'ı kızdırdı. İşte Meydan'ın attığı tweet.
11:2127 Aralık 2016
Gündem
Sinan Meydan’ın Rize’deki skandalla ilgili attığı tweet sosyal medyada olay oldu
Ünlü tarihçi yazar Sinan Meydan'ın Rize'deki Atatürk heykelinin kaldırılmasından sonra bir işçinin heykel gibi poz verip durumla ilgili alay etmesi Meydan'ı kızdırdı. İşte Meydan'ın attığı tweet.

Ünlü tarihçi yazar Sinan Meydan, Twitter'da yazdıklarıyla sosyal medyanın gündemini belirlemeye devam ediyor. Meydan, Rize'de Mustafa Kemal Atatürk heykelinin kaldırılmasından sonra bir işçinin, heykel gibi poz vererek alaycı tavrı hem sosyal medyanın hem de Sinan Meydan'ın büyük tepkisini çekti.
İşte Meydan'ın attığı ve sosyal medyada konuşulan o tweet'i:

 

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