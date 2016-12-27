Sinan Meydan’ın Rize’deki skandalla ilgili attığı tweet sosyal medyada olay oldu

Ünlü tarihçi yazar Sinan Meydan, Twitter'da yazdıklarıyla sosyal medyanın gündemini belirlemeye devam ediyor. Meydan, Rize'de Mustafa Kemal Atatürk heykelinin kaldırılmasından sonra bir işçinin, heykel gibi poz vererek alaycı tavrı hem sosyal medyanın hem de Sinan Meydan'ın büyük tepkisini çekti.
İşte Meydan'ın attığı ve sosyal medyada konuşulan o tweet'i:
Içerde,dışarıda polisimiz askerimiz Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak için ölürken Rize Belediyesi Türkiye Cumhuriyetinin kurucusuna saldırıyor pic.twitter.com/MhL5RUIXB1
— Sinan Meydan (@SMEYDAN) 26 Aralık 2016