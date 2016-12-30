Sınav sorusuyla Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alındı

Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü öğretim görevlisi Tümer Coşkun, final sınavında sorduğu soruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı, ardından da gözaltına alındı. Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, "Bu öğretim görevlisi ile ilgili olarak terör örgütleriyle bağlantılı olabileceği ile ilgili adli işlem başlatıldı" dedi.

Elazığ Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü öğretim görevlisi Tümer Coşkun, final sınavında sorduğu soruda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı, ardından da gözaltına alındı. Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu, "Bu öğretim görevlisi ile ilgili olarak terör örgütleriyle bağlantılı olabileceği ile ilgili adli işlem başlatıldı" dedi.

Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Bölümü öğretim görevlisi Tümer Coşkun, Temel Hukuk dersi final sınavında öğrencilere sorduğu bir soruda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesine hakaret ettiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırıldı.

Fırat Üniversitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “29.12.2016 tarihinde Üniversitemiz Sosyal Bilimler Meslek Yüksek okulu bünyesinde dört farklı programın Temel Hukuk ortak dersi final sınavında Öğr. Gör. Tümer Coşkun tarafından sorulan sorularda, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve ailesine hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla, sınav iptal edilmiş ve ilgili şahıs hakkında 2547 sayılı kanunun 53. Maddesi kapsamında soruşturma açılarak görevinden uzaklaştırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu ise konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 29 Aralık tarihinde Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Yüksek Okulu’nda ortak final sınavında öğrencilere birtakım sorular yöneltildiğini belirterek şunları söyledi: “Bu sorular, Cumhurbaşkanımız ve ailesine yönelik hakaretler içeriyor. Bunun üzerine üniversite yönetimi derhal idari işlem başlattı. Bu öğretim görevlisi görevinden uzaklaştırıldı. Bu öğretim görevlisi ile ilgili olarak terör örgütleriyle bağlantılı olabileceği ile ilgili adli işlem başlatıldı. Dün akşam saatlerinde öğretim görevlisi gözaltına alındı. Son derece üzücü bir hadisedir. Gerçekten bu öğretim görevlisinin yaptığı ahlaksızlıktır. Bu memleketin ekmeğini yiyen, suyunu içen bir kişinin böyle ahlaksız bir davranışın içine girmiş olması hakikaten çok üzücüdür. Ama, hiç kimsenin yaptığı yanına kâr kalmaz. Öğretim görevlisi ile ilgili hem adli hem idari soruşturma devam ediyor.”

PEK SORU NEYDİ?

Coşkun’un öğrencilerine sınavda sorduğu sorunun bir miras paylaşımı ile ilgili olduğu, örnekte verilenin de Cumhurbaşnı Erdoğan ve ailesinin olduğu öğrenildi.

(DHA)