Sömestr tatili kaç gün olacak? Sömestr ne zaman başlıyor işte tatil tarihi!

Öğrenciler ve veliler sömestr tatilini bekliyor, tatil planı yapan öğrenciler heyecanla sömestr ne zaman başlayacak sorusunu soruyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimine göre sömestr tatili hangi tarihte başlayacak? Öğrenciler 15 tatile ne zaman çıkacak işte merak edilen konu hakkında detaylar...

Öğrenciler ve veliler sömestr tatilini bekliyor, tatil planı yapan öğrenciler heyecanla sömestr ne zaman başlayacak sorusunu soruyor. Peki Milli Eğitim Bakanlığı iş takvimine göre sömestr tatili hangi tarihte başlayacak? Öğrenciler 15 tatile ne zaman çıkacak işte merak edilen konu hakkında detaylar...

Yoğun tempo ve soğuk havanın etkisiyle, öğrenciler sömestr tatilini daha bir özlemle beklemeye başladı. 2016-2017 eğitim öğretim yılının ilk dönemi ne zaman bitecek öğrenciler ne zaman 15 tatile çıkacak? Bu soruları soran öğrenciler bunun yanında, bu sene 15 tatil kaç gün sürecek sorusunu da internet üzerinden sormaya başladı.

15 TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK? SÖMESTRE NE ZAMAN?

Sömestr tatili 30 gün mü olacak söylentisi her sene olduğu gibi bu sene de sorulmakta. Öğrencilerin özlemle bekledikleri sömestr tatili bu sene maalesef 30 gün gibi bir uzunlukta sürmeyecek ancak adıyla özdeşleşen 15 tatil bu sene 16 gün sürecek. 20 Ocak Cuma günü başlayacak olan 15 tatil, 6 Şubat Pazartesi gününe kadar sürecek ve toplamda 16 gün edecek.

YARI YIL TATİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLMELİ?

Eğitim Uzmanı Hatice Yılmaz, hem eğlenceli hem verimli bir tatil geçirmek için öğrenciler ve velilerin yapması gerekenleri de eğitim kademelerine göre sıraladı. Buna göre;

İlkokul Öğrencisinin ve Velisinin Yapması Gerekenler;

– İlkokul öğrencilerinin bulunduğu sınıf düzeyine göre yarım saatten az olmamak kaydıyla her gün düzenli kitap okumaları, sözcük hazinelerinin zenginleşmesini dolayısıyla anlama ve öğrenme becerilerinin gelişmesini sağlayacaktır. Velilerin de çocuklarının okuduğu kitabı okuyarak onlarla kitap üzerine konuşmaları, çocukların düşünme ve kendini ifade edebilme becerilerini geliştirecektir.

– Velilerin her gün belirli bir süre çocuklarını tekrar yapmaya yönlendirmeleri, onların eğitim disiplini edinmelerini sağlayacaktır.

– Ailelerin şartlarının el verdiği ölçüde sinema, tiyatro, müze gezilerine gitmek çocukların sosyal ve duygusal gelişimine önemli katkılar sağlayacak; öğrenmeyi destekleyecek faaliyetler olacaktır.

“ÖDEVLER KONUSUNDA OLUMSUZ YARGIDA BULUNMAYIN!”

Ortaokul Öğrencisinin ve Velisinin Yapması Gerekenler;

– Ortaokul 5.,6. ve 7. sınıf öğrencilerinin her gün en az bir saat kitap okumaya ve ilgi duydukları bir alanda (doğa,tarih,sanat,uzay vb) araştırma yapmaya zaman ayırmaları öğrenme becerilerini geliştirecek, kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu öğrencilerin okuduğu kitaba veya yaptığı araştırmaya velinin çeşitli sorular sorarak göstereceği ilgi öğrencinin motivasyonunu artıracak, kendine güven duygusunu güçlendirecektir.

– Birçok okul, karne ile birlikte tekrar programları ya da tatil ödevleri de vermektedir. Veliler bu ödevleri bilmek ve ödevlerin yapılmasını sağlamalıdırlar. Bu yaş grubu velisinin çocuğuyla ödevin gereksizliği üzerine konuşmaları zaten ödevi baskı aracı olarak gören çocuğun ödev yapmamasına dolayısıyla öğrenimden uzaklaşmasına neden olacaktır. Uluslar arası araştırmalar çocuğun ödeve ayırdığı süre ile başarısı arasında doğrudan bir ilişki olduğunu göstermektedir.

İKİNCİ TEOG İÇİN YARIYIL TATİLİNDE MUTLAKA ÇALIŞIN

8.sınıf öğrencileri nisan ayının son haftasında ikinci TEOG sınavlarına gireceklerinden yarıyıl tatilinde de belirli bir düzenle çalışmalarını sürdürmeleri gerekmektedir diyen Yılmaz, uygulanması gereken çalışma yöntemi;

– Talim Terbiye Kurulunun sayfasından sınavda sorumlu oldukları derslerle ilgili ünite ve kazanım tablolarını indirmesi, geçmiş konularla ilgili tekrar programı oluşturmaları,

– Tüm konu başlıkları ile ilgili edinim ve kazanım sorularını cevaplamaları, işlenmiş ünitelerle ilgili MEB’in internet sitesinde yayınlanan soruları çözmeleri,

– Gerektiğinde çözülemeyen sorularla ilgili konuların tekrar edilmesi ve anlaşılmaması durumunda öğretmene sorulmak üzere işaretlenmesi,

– Birinci TEOG sonucuna ve tekrar amaçlı çözülen testlerin sonucuna göre eksik olunan derslere daha çok ağırlık verilmesi gerekmektedir.

“ANLAYIŞ VE İLGİ ÖĞRENCİNİN ÇALIŞMA MOTİVASYONUNU GÜÇLENDİRİR”

Bu çalışma seanslarının iki saati geçmemesi ve her yarım saatte bir masadan kalkmadan gevşeme egzersizleri yapılması çalışmanın etkinliğini artıracaktır. Günde iki seans dolu dolu çalışmak, birinci yarıyılda işlenen tüm konuları tekrar etmenize yetecektir. Elbette sinemaya, tiyatroya gitmeye, arkadaşlarla buluşmaya vakit ayırınız.

8.sınıf öğrencilerinin velileri, çocuklarının özel bir dönemde olduğunu bilip onlara anlayışlı ve ilgili davranarak öğrencinin çalışma motivasyonunu güçlendireceğinin bilincinde olmalılar. Anne babaların bir an için kendilerini çocuklarının yerine koymaları onları daha iyi anlamalarını sağlayacaktır.

Lise Öğrencisinin ve Velisinin Yapması Gerekenler;

Lise dönemindeki çocukların gözünde ise ebeveynler ‘’eski zamandan kalma” oldukları için, çocuğun yanında bu konularda en az onun kadar tecrübesizmiş gibi davranmaları çocuklar için daha rahatlatıcı bir tavır olacaktır. Çoğunlukla aile ile değil de arkadaşları ile vakit geçirmek isteyen bir yaş grubu olduğunu ve tatili de hesaba katarak arkadaşları ile vakit geçirmesine de olanak sağlamak gerekir. Yalnız, dışarıda geçirilecek vakit konusundaki aile içinde verilmiş olan kısıtlayıcı kurallar esnetilmemelidir. Aksi takdirde, tatil boyunca çocuk eve sadece uyumak için gelme hakkını elde ettiğini düşünmeye başlayabilir. Ders çalışmak konusunda verilecek tavsiyeler göz ardı edebilir ya da yardım tekliflerini geri çevirebilirler; bu konularda çok ısrarcı olmak, çocuğun o an olumsuz duygular yaşamasına ve bunu derslerle eşleştirerek ders çalışmaktan uzaklaşmasına neden olabilir.

Özellikle lise 12. sınıf öğrencileri YGS-LYS hazırlık çalışmalarını yürütmek zorunda olduklarından günün en az 3-4 saatini evde ders çalışmaya ayırmaları gerekmektedir. Velilerin de sınava hazırlanan çocuklarını desteklemek için ilgili, anlayışlı ve destekleyici tavır sergilemeleri gerekmektedir.