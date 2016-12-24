İki terör örgütüne eşzamanlı baskın

İtirafçı olan FETÖ/PDY tutuklularının ifadeleri doğrultusunda operasyon başlatıldı. 14'ü çeşitli rütbelerde subay, 6'sı ise örgüt içerisinde 'abi' olarak adlandırılan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İtirafçı olan FETÖ/PDY tutuklularının ifadeleri doğrultusunda operasyon başlatıldı. 14'ü çeşitli rütbelerde subay, 6'sı ise örgüt içerisinde 'abi' olarak adlandırılan 20 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Çifte operasyon İstanbul Emniyeti’ne bağlı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce gerçekleştirildi. Askeriye içerisindeki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerine yönelik operasyonun soruşturması itirafçı askerlerin bilgileri üzerine yapıldı. Etkin pişmanlıktan yararlanan, bazı rütbesi askerler, itirafçı olarak Emniyet’te bilgi verdi. İtirafçı askerlerin ismini açıkladığı 14 rütbeli askerle, 6 sözde FETÖ abisi için teknik ve fiziki takip başlatıldı. Şüphelilerin, telefon görüşmeleri, banka hesap hareketleri tek tek incelendi. Araştırmalarda itirafçı askerlerin verdiği bilgilerin doğru olduğu anlaşıldı. Soruşturmanın tamamlanmasının ardından sabah 06.00’da 10 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Polisin belirlediği 14 rütbeli asker ve 6 sözde abi için Bursa, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Iğdır, Muğla, Antalya, Edirne ve Şırnak’taki adreslere giren ekipler, aranan şüphelileri gözaltına aldı. İl dışında yakalanan şüphelilerin İstanbul’a gidebileceği öğrenildi.

PKK’LILARI KAÇIRDILAR

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü, FETÖ ile eş zamanlı olarak önemli bir operasyona daha imza attı. Kaçakçılık ekipleri, 9 ay önce, insan kaçakçılığı yapan bir şebeke belirledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalarda, çetenin, Türkiye’de suça karışmış terör örgütü PKK üyelerini ve örgüt sempatizanlarını yurtdışına kaçırıldığı anlaşıldı. Araştırmalarda, suç örgütünün 38 üyesi tespit edildi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Gaziantep, Şanlıurfa ve İstanbul’da eş zamanlı baskın düzenlendi. Geniş güvenlik önlemleri altında düzenlenen operasyonda suç örgütü üyelerinin çoğu gözaltına alındı.