Son dakika: 3. Havalimanı’nın açılış tarihi belli oldu

Avrasya Tüneli'nin açılışında konuşan Başbakan Binali Yıldırım. "İnşallah yeni havalimanımızı 2018’in şubat ayında, 26 Şubatı'nda devreye almış olacağız" dedi.

Başbakanlığı dönemimde temeli Recep Tayyip Erdoğan tarafından 7 Haziran 2014 tarihinde temeli atılan ve yapımına hızla devam eden 3. Havalimanı inşaatında 20 bini aşkın işçi çalışıyor. Yapımı tamamlanan 1 numaralı pist 3 bin 750 metre uzunluğunda ve 60 metre. Yapımı 4 etaptan oluşacak havalimanının tüm etapları tamamlandığında toplam 6 pist hizmet verecek. 1 milyon 300 metre kare kapalı alanıyla dev binada, 18 bin araç kapasiteli katlı otopark bulunuyor. Terminal binası için 1 milyon metreküp beton, 180 bin ton demir kullanılacak. Ternimalin çatı alanı 450 bin metre kare, Terminalin cephe alanı ise 500 metre kare olacak.