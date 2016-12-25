Son dakika… Adil Öksüz’ün kuzeni tutuklandı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan FETÖ iddianamesinde “TSK imamı” olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmak isterken Adnan Menderes Havalimanı’nda yakalanan kuzeni Zübeyir Öksüz'ün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Öksüz, “silahlı terör örgütü üyesi olduğu” ve örgütün şifreli haberleşme programı “ByLock'u kullandığı” iddiasıyla çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
İHA