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Son dakika… Ahmet Şık gözaltına alındı

Gazeteci Ahmet Şık sabah saatlerinde gözaltına alındı.
08:2129 Aralık 2016
Gündem
Son dakika… Ahmet Şık gözaltına alındı
Gazeteci Ahmet Şık sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Gazeteci Ahmet Şık gözaltına alındı. Şık, Twitter hesabından “Bir tweet’le ilgili olarak savcılığa götürülecekmişim” diye yazdı.
Şık’la konuştuğunu belirten CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş yaptığı açıklamada, “Savcılığın talimatı üzerine, Güvenlik Şube’ye bağlı polislerce gözaltına alındığını söyledi. Avukatının edindiği bilgiye göre; suçlama örgüt propagandası yapmakmış” dedi.

Ahmet Şık, Mart 2011’de Ergenekon soruşturması kapsamında yürütülen Oda TV davası kapsamında tutuklanmış ve yaklaşık bir yıl cezaevinde kalmıştı. Şık, o dönem gözaltına alınmadan önce Gülen örgütünün devlette yapılanmasını anlatan bir kitap yazıyordu..

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Son güncelleme: 14:4429.12.2016
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