Amedspor takım kaptanı Şehmus Özer yaşamını yitirdi! Şehmus Özer kimdir?

İki gündür yakınlarının ve takım yetkililerinin ulaşamadığı Amedspor (AMED Sportif Faaliyetler) takım kaptanı 36 yaşındaki Şehmus Özer'in cesedi, Elazığ'da aracının içerisinde uçuruma yuvarlanmış halde bulundu. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Şehmus Özer'in kazadan yaralı kurtulup, kimsenin kazayı fark etmemesi nedeniyle 24 saat uçurumda kaldığı için donarak ölmüş olabileceğini söyledi.

İki gündür yakınlarının ve takım yetkililerinin ulaşamadığı Amedspor (AMED Sportif Faaliyetler) takım kaptanı 36 yaşındaki Şehmus Özer'in cesedi, Elazığ'da aracının içerisinde uçuruma yuvarlanmış halde bulundu. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Şehmus Özer'in kazadan yaralı kurtulup, kimsenin kazayı fark etmemesi nedeniyle 24 saat uçurumda kaldığı için donarak ölmüş olabileceğini söyledi.

2 gündür kayıp olan ve kendisinden haber alınamayan Amed Sportif’in Kaptanı Şehmus Özer, edinilen son bilgilere göre trafik kazasında ölü bulundu. Amedspor takım kaptanı 36 yaşındaki Şehmus Özer’in bir düğün için Malatya’dan Mardin’e giderken aracının uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. Peki Şehmus Özer kimdir?

Şehmus Özer'in ölümü nedeniyle Amed Sportif'in maçı ertelendi

Kaza, Malatya ile Elazığ’ı birbirine bağlayan ve kestirme yol olarak kullanılan Gözeli-Sivrice karayolunun 25’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Amed Sportif Faaliyetler kaptanı Şehmus Özer idaresindeki 35 SEH 77 plakalı ciple Malatya’dan Diyarbakır istikametine seyir halindeyken kar ve buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlanarak, dere yatağına düştü. Kazada, araçta yalnız olduğu öğrenilen Şehmus Özer, olay yerinde hayatını kaybetti.

Şehmus Özer’den saatlerce haber alınamaması üzerine yakınları durumu polise bildirdi. Arama çalışmalarında kaza yerine ulaşan jandarma ekipleri, araç içerisinde Şehmus Özer’in cansız bedenine ulaştı. Özer’in cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

“24 saat fark edilmedi, donarak öldü”

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen, Şehmus Özer’in kazadan yaralı kurtulup, kimsenin kazayı fark etmemesi nedeniyle 24 saat uçurumda kaldığı için donarak ölmüş olabileceğini söyledi.

Kendisinden gündürlerdir haber alınamayan Şehmus Özer ile ilgili takımın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Amedspor Takım Kaptanı Şehmuz Özer’i Trafik Kazasında Kaybettik. Başımız Sağolsun… Güzel İnsan, Koca yürekli Lider,Kaptan. Seni Unutmayacağız Büyük Golcü….”

Haber spor kamuoyunda büyük üzüntü yaratırken, futbolcu Şehmus Özer’in cenazesinin ne zaman toprağa verileceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

ŞEHMUS ÖZER KİMDİR?

Erganispor altyapısında futbola başlayan Şehmus Özer, 1998 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Genç yaşına rağmen as takımda kendine kısa süre içerisinde yer edindi. Erganispor için ilk resmî karşılaşmasına 29 Ağustos 1998 tarihinde Yüksekova Belediyespor’a karşı oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıktı. Buradan Yeni Malatyaspor’a ardındanda Malatyaspor’a transfer oldu. Malatyaspor’la ilk sezonunda Türkiye 1. Ligi Play-off Şampiyonluğunu kazanıp Süper Lig’e yükselmeyi başardı.

Süper Lig’de dört karşılaşmada görev aldıktan sonra Şehmus Özer, sezon sonuna kadar 1. Lig ekiplerinden Kayserispor’a kiralandı. Sezon sonu Gümüşhanespor’a transfer oldu ve bir sezon sonra Mardinspor’a geçti. Burada dört sezon düzenli olarak ilk onbirde görev aldı ve 119 lig karşılaşmasında 43 gol kaydetti.

2007-08 sezonunda İzmir ekiplerinden Karşıyaka’da, 2008-2010 yılları arasında da Altay için oynadıktan sonra Şehmus Özer, 2010-11 sezonunda 1. Lig takımı Mersin İdman Yurdu’na transfer oldu. Mersin İdman Yurdu’yla sezon sonu 1. Lig şampiyonluğu yaşayıp tekrar Süper Lig’e yükselmeyi başardı. Ancak, Süper Lig kadrosunda düşünülmediği için sezon sonunda serbest bırakıldı.

Şehmus Özer, 2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde 1. Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor’a transfer oldu. Akhisar Belediyespor’la Bank Asya 1. Lig’de şampiyonluk yaşayan Şehmus Özer, 2012-2013 sezonu yaz transferinde PTT 1. Lig’e yükselen yeni takımlardan biri olan Şanlıurfaspor’a transfer oldu. 2013-2014 sezonunda eski takımı olan Altay’a dönüş yapan futbolcu, son olarak memleketi olan Diyarbakır takımlarından Amed spor kulübünde oynuyordu.

Başarıları

2000-2001 Sezonu Malatyaspor ile 1. Lig Play Off Şampiyonluğu

2003-2004 Sezonu Mardinspor ile 2. Lig Şampiyonluğu

2010-2011 Sezonu Mersin İdman Yurdu ile 1. Lig Play Off Şampiyonluğu

2011-2012 Sezonu Akhisar Belediyespor ile 1. Lig Şampiyonluğu