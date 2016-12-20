Avrasya Tüneli açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Tüneli geçiş ücretinin yılbaşına kadar 15 TL olacağını ve bu bedelin şehit aileleri yardım hesabına aktarılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrasya Tüneli geçiş ücretinin yılbaşına kadar 15 TL olacağını ve bu bedelin şehit aileleri yardım hesabına aktarılacağını açıkladı.

İstanbul’un iki yakasını deniz altından birbirine bağlayacak ve Göztepe-Kazlıçeşme arasında ulaşımı 15 dakikaya indirecek Avrasya Tüneli’nin açılışı gerçekleşti. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Denizcilik Bakanı Ahmet Arsan da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Avrasya Tüneli’nden geçiş ücretinin 1 Ocak 2017’ye kadar 15 TL olacağını ve bu bedelin şehit aileleri yardım hesabına aktarılacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışın ardından protokol ile birlikte tünelden geçti. Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Avrasya Tüneli’nin en derin noktasında araçlarından indi. Tünelin yapımı konusunda bilgi alan Erdoğan ve beraberindeki heyet, tüne inşaatında çalışan uzmanlardan bilgi aldı. Erdoğan, en derin noktada basın mensuplarına poz verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Avrasya Tüneli’nin açılışında “Meclis’te köpekleri istemiyoruz, idam istiyoruz” diyen vatandaşlara “Haklısınız” tepkisini verdi. Konuşmasının başında dünkü Rusya Büyükelçisine yönelik saldırıya da değinen Erdoğan “Alçakça saldırıda hayatını kaybeden Büyükelçi Karlov’un ölümünden duyduğum üzüntüyü tekrar dile getirmek istiyorum. Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına, zedelenmesine asla izin vermeyeceğiz. Topraklarımız içinde böyle elim bir olay olması bizi üzmüştür. Terörün bizi kendi gündemine esir etmesine izin vermedik. vermeyeceğiz. O yüzden ‘bu açılışın yapılmasını ertelemeyeceğiz’ dedik.”

Erdoğan açılışta şöyle konuştu;

Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başbakan, halef-selef olduğumuz sayın Gül ve bugüne kadar ülkemize hizmette kusur etmeyen değerli Başbakanlarımız, bakanlarımız, sizleri bu anlamlı günde en kalbi duygularla selamlıyorum. Allah’ın selamı hepimizin üzerinde olsun. (İdam isteriz sloganları. Meclis’te köpek istemiyoruz sesleri) Haklısın. Talebinde haklısın. Bu dediğinizde haklısınız.

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Gerisi teferruattır. Millet ne diyorsa o olur, sağ olun. Kardeşlerim, açılışını yaptığımız ve ismini Avrasya Tüneli olarak belirlediğimiz projenin ülkemize, milletimize, Avrupa ve Asya kıtalarına hayırlı olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Bu şehir gerçekten uğruna birçok şeyler feda edilecek bir şeydir.

Onun için biz bu şehre aşığız. Kardeşlerim, bu projenin hayata geçmesinini sağlayan tüm kurumlarımızı, bakanlığımızı, yüklenici ve işletmeci şirketleri, mimar, mühendis, işçisine kadar inşasında çalışan herkesi tebrik ediyorum.

Temelini Asya kıtasında yaptık, hamd olsun açılışını Avrupa’da yapıyoruz. Sözlerimin hemen başında dün Ankara’da alçakça bir saldırıda hayatını kaybeden Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un ölümünden duyduğum üzüntüyü tekrarlamak istiyorum.

Gerçekten bir diplomat olarak takdir ettiğim bir arkadaştı, bir hafta önce Tataristan Cumhurbaşkanı’nı getirdi, birlikte değerlendirmeler yaptık ve sıcak, sempatik bir insandı. Dün akşam uğradığı o suikast girişimi ve neticesi gerçekten üzüntü vericiydi. Şahsım, milletim adına şiddetle lanetliyorum. Devlet Başkanı Sayın Putin’in şahsında dün dost Rus halkına ve Karlov’un ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum.

Dün akşam sayın Putin’i arayarak olaydan duyduğumuz derin elemi bizzat ilettim. Bu kalleş saldırının Türk-Rus ilişkisine yönelik provokasyon olduğuna hem fikiriz. Güvenlik güçlerimiz ve yargımız olayı tüm yönleriyle araştıracak.

Rusya ile ortak bir soruşturma komisyonu kurarak çalışmalara başladık ve heyetimiz çalışıyor. İşbirliği alanlarımızın bu saldırıdan etkilenmeyeceği konusunda anlayış içindeyiz. Rusya ile ilişkilerimizin bozulmasına asla izin vermeyeceğiz. Terör saldırılarında büyük kayıplar vermiş bir ülke olarak, topraklarımızın içinde böyle elim bir hadisenin meydana gelmiş olması bizi, vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik saldırılar kadar üzmüştür.

Bir kez daha dost Rus halkına baş sağlığı diliyorum. Terörün bizi kendi gündemine esir etmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Onun için bugün burada, bu eserin açılışının yapılmasını ertelemeyip yapacağız dedik. Bunun teröre karşı en etkili tutum olduğuna inanıyoruz. Avrasya Tüneli, yaklaşık 4 yılda inşa edilmiştir. Henüz proje ve inşa safhasında birçok ödül alan bu eserin hizmete girdikten sonra daha büyük ilgi göreceğine inanıyorum.

Kardeşlerim, hem hizmete hem yola devam. Bir milyar 245 milyon dolar, TL olarak yaklaşık 4.5 trilyon TL’ye ulaştı. Yatırım bedeli bugün de yüz bin araç, dışarıdaki hava şartlarından etkilenmeden kullanacaklar. Artık fırtına çıktı, vapurlar iptal oldu, köprüde trafik durdu gibi haberleri geride bırakıyoruz. Bir taraftan Marmaray, diğer yandan Avrasya Tüneli. İki yaka arasında dışarıdaki iklim şartlarından etkilenmeden kesintisiz araç ulaşımı mümkün hale geldi. Muhteşem eserimiz için devletin parasından bir kuruş para çıkmadı.

Yaklaşık 25 sene boyunca kamu payı ve vergilerle hazineye 180 milyon lira getirecek tünelin işletmesi bu sürenin sonunda tamamen devlete geçecektir. Geliştirilen yollar sayesinde Kazlıçeşme-Göztepe 15 dakikaya iniyor.

Bu sayede zamandan ve yakıttan yapılacak tasarrufu sizlerin takdirine bırakıyorum. Ocak sonuna kadar sabah 7 ile akşam 9 arasında hizmet verecek olan bu tünel, gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra inşallah 30 Ocak itibariyle 7/24 işletmeye geçecektir. Avrasya Tüneli ile ülkemiz Marmaray, Yavuz Sultan Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi dünyadaki ilklerimize bir yeni halka daha eklemiştir. Bundan sonra sıra Kanal İstanbul’da. İnşallah Karadeniz’i Marmara’ya bağlayacağız.

Bu da ilklerden bir tanesi olacak. Kanal İstanbul ve Çanakkale Köprüsü projelerimizi inşallah hayata geçirme hazırlıkları içindeyiz. 18 Mart’ta evet Çanakkale Köprüsü’nün temelini atıyoruz.

Önümüzdeki yıl içinde de Kanal İstanbul’da temel atma noktasına gelmiş olacağız. Bir diğer projemiz yeni havalimanımızı, önümüzdeki yılın şubat ayında, evet dünyanın bir numaralı havalimanının açılışını yapıyoruz. Bu da bir numara. İstediğiniz kadar terör estirin, istediğiniz kadar alçakları bir araya getirin, bu milleti bölemeyeceksiniz. Bu milleti parçalayamayacaksınız.

Onun için milletimize sesleniyorum; Türküyle, Kürdüyle, Romanıyla, Lazıyla, Arnavutuyla velhasıl 80 milyon, Alevi-Sünni 80 milyon bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Burada bir sıkıntı var mı? Biz birbirimizi niye seviyoruz? Niçin seviyoruz? O kadar. Biz yaradanı yaradandan ötürü sevdik ya, bu yolda böyle varız. Bundan sonra da böyle olacak.

Sizin şu birliğiniz var ya, bu beraberliğiniz var ya, onları çıldırtan bu. 80 milyon biz tek milletiz. Tamam? İki, tek bayrak. Bayrağımızın rengi belli, şehidimizin kanı. Hilal bağımsızlığımızın ifadesi. Her yıldız, bir şehit işareti. Onun için tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum, gazilerimize şifa diliyorum.

Sizler bu inançta olduğunuz sürece, bu inancınızla Allah’ın izniyle bu millet o terörist alçaklara karşı boyun eğmedi, eğmeyecektir. Bunu Çanakkale’de gösterdi, Kurtuluş Savaşı’nda gösterdi, en son bunu 15 Temmuz’da gösterdi. Sizler tankların üzerinde imanınızla yürüdünüz, elinizde bayraktan başka, imanınızdan başka bir şeyiniz yoktu. İşte dün akşamki alçak gibi alçaklar, tanklarla, toplarla savunmasız insanlara saldırdılar.

O namussuzlar uçakla, helikopterle vurmaya kalktılar, ellerindeki silahlarla vurmaya kalktılar. İşte dün akşamki kalleş de, geldi ülkemizdeki bir yerde Rusya’nın temsilcisini, bize emanet olan bir insanı, düşünün sırtından vurdu. Sırtından vurmak kalleşlerin adetidir, alçakların adetidir, işte bunu yaptılar. Kardeşlerim, dün akşamki bedelini anında ödedi, bunların hepsi şimdi ayrı ayrı inceleniyor, bunları da çıkaracağız. Bağlantılar zaten çıkmaya başladı. ”

Meclis Başkanı Kahraman’ın konuşmasından satırbaşları;

Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Avrasya Tüneli’nin açılışı sırasında yaptığı konuşmada “İdam isteriz” sloganlarına “Bu milletin sesi” karşılığını verdi.

“Adı ne olursa olsun PKK, PYD, DEAŞ, FETÖ, ne olursa olsun hepsi bir ahtapotun kolu” diyen Meclis Başkanı, “Türkiye büyüyor, bu büyümeyi istemeyen dışarıdaki dünya neyse, içeridekiler ne oluyor. Maalesef kafataslarında örümcek taşıyanlar, beyinleri düzleşmiş olanlar var. Bunların da gereği yerine getirilecek, gelişmemiz durdurulamayacak” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım’ın açıklamalarından satırbaşları;

Başbakan Binali Yıldırım, “Terör bir kez daha yüzünü gösterdi. Şüphesiz bu suikast ilişkilerimizi bozmaya yönelik alçak bir provokasyondur. Güçleri yetmeyecek, Türkiye dostluklarını artırma, düşmanlıklarını azaltmaya Cumhurbaşkanımız riyasetinde çalışmaya devam edecek. Bölgedeki istikrarsızlığın giderilmesi için kararlıyız ve ilerliyoruz” dedi.

YENİ HAVALİMANI 26 ŞUBAT 2018’DE!

İnsanımızın hayatını kolaylaştırmak için yola çıktık diyen Başbakan Yıldırım konuşmasında şunları kaydetti:

“Hayalleri birer birer gerçeğe dönüştürerek bugünlere geldik. Her bir proje ve hizmet bu toprakların hakkı ve emeği olan aziz milletimiz içindir. Türkiye’nin büyüme azmini Allah’ın izniyle hiçbir şer güç durduramayacak. Türkiye’yi hiçbir beşeri güç dize getiremeyecek. Ne yaparlarsa yapsınlar Anadolu topraklarındaki bin yıllık kardeşliğimize zarar veremeyecekler. Biriz, kardeşiz, birlikte Türkiye’yiz. Bugün ecdadımızın şahına yakışır bir proje ile İstanbulluların huzurundayız. Fatih İstanbul’u fethederken gemileri karadan yürüttü. Onun torunları Erdoğan ve arkadaşları arabaları denizlerin altından götürüyor. 100 dakikalık mesafeyi Yenikapı’dan göztepe’ye 15 dakikada geçeceğiz. İşte hizmet ve medeniyet bu. Tünelin doğal afetlerden etkilenmeyecek donanımlara sahip olduğunu ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, “Cumhuriyetimizin 90. yıldönümünde asrın projesi Marmaray’ı hizmete aldık. Geçtiğimiz haziranda Osman Gazi Köprüsü, ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü.. İnşallah yeni havalimanımızı 2018 yılının 26 Şubatı’nda devreye almış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun diyorum şimdiden… Şimdi de Marmaray’ın kardeşi Avrasya Tüneli’ni açıyoruz. Sizin duanız ve desteğiniz arkamızda olmasaydı bu eserleri yapamazdık. İnşallah bundan sonra büyük projeleri birer birer hizmete alacağız” şeklinde konuştu.

“KARDEŞLİĞİMİZİ BOZMAYA ÇALIŞAN HİÇBİR ALÇAK ÖRGÜTE GEÇİT VERMEYECEĞİZ”

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Bu kardeşliği bozmaya çalışan hiçbir alçak örgüte geçit vermeyeceğiz. 15 Temmuzda darbecilere nasıl darbe indirdiysek bütün terör örgütlerine aynı darbeyi indireceğiz. Kardeşliğimizi geliştireceğiz, vatandaşlarımızla kucaklaşacağız. Hepimiz yaradanın kuluyuz. Bizim en büyük gücümüz kardeşliğimizdir.

Ulaştırma Bakanı Arslan’ın açıklamalarından satırbaşları;

Bakan Arslan, “Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız, Türk insanı olarak bizim memnuniyetimiz ecdadın hayalini gerçekleştirmek için Marmaray yetmez yanına ikinci gerekir dediniz. Bu anlamda talimat verdiniz, yol gösterdiniz, destek verdiniz size müteşekkiriz” dedi.

YARINDAN İTİBAREN KULLANIMA AÇILACAK

İstanbullular, tüneli 21 Aralık saat 07.00'den itibaren kullanabilecek. İki yaka arasında ulaşımı 15 dakikaya indirecek tünel ilk etapta saat 07.00 ile 21.00 saatleri arasında hizmet verecek. Göztepe- Kazlıçeşme arasında hizmet verecek proje, 2'şer şeritli ve iki katlı tünelden oluşuyor.

Her iki yönde de geçişler ücretli olacak. Sürücüler tünel geçiş ücretini Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ve Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ile ödeyecek. Yolcular için ayrıca ödeme yapılmayacak. Ulaştırma Bakanlığı, tünelin adının belirlenmesi için anket düzenlemişti. ‘Değerlerin yarıştırılması doğru bulunmadığı' için anket iptal edildi, tünelin adı Avrasya olarak kaldı.

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Geçiş ücreti ne kadar?

Tünelin geçiş ücretinde dolar kuru baz alınacak.

Tünel geçiş ücreti otomobiller için 4 dolar + KDV, minibüsler için 6 dolar + KDV karşılığı Türk Lirası seviyesinde olacak. Her iki yönde de ödeme yapılacak.

Ulaştırma Bakanı Arslan, geçiş ücretiyle ilgili şunları söylemişti: “Bütün büyük projelerimizde olduğu gibi uluslararası projeler olması nedeniyle, uluslararası yüklenicilere de açık olması ve uluslararası finans kuruluşlarının da finanse etmesi adına yola çıkıldığı için sözleşmesinde dolar olarak belirtilmiş olmakla birlikte biz her sene yıl başındaki kuru esas alarak, Türk lirasına çeviriyoruz ve bir yıl boyunca ücret TL olarak uygulanıyor. Türkiye’de herhangi bir projede insanımızdan dolar,avro toplamak gibi hiçbir şekilde uygulamamız olmadı, olamaz da zaten. Dolayısıyla ocak başı itibarıyla TL olarak ücret belirlenecek ve belirlenen ücret bir yıl boyunca geçerli olacak. Yılın sonunda tekrar eskale edeceğiz, değerlemeyle yeniden ücret belirlemiş olacağız. Dolayısıyla dolarla geçiş, euroyla geçiş diye bir şey söz konusu değil.”

İsmi Avrasya Tüneli kalacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Avrasya projesine isim bulmak için online anket yapmıştı. Ancak Bakan Arslan, anketin iptal edildiğini ve tünelin adının “Avrasya Tüneli” olacağını söylemişti.

TÜRK VE GÜNEY KORELİ ORTAKLAR İNŞA ETTİ

Lastik tekerlekli araçlar için iki katlı inşa edilen tünel projesi için ihale, 12 Haziran 2007'de yapıldı. Projenin tasarımı, inşaatı ve 24 yıl 5 ay işletmesini gerçekleştirmesi için Avrasya Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım AŞ (ATAŞ) görevlendirildi.

İşletme süresinin tamamlanmasıyla tünel kamuya devredilecek. Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK E&C şirketleri, ATAŞ'ın iki eşit ortağı konumunda.

Toplam uzunluk 14,6 km

İstanbul’da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet verecek olan Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsıyor.

5,4 km deniz altından

Projenin 5,4 km’lik kısmı deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluşuyor. Tünelin en derin bölümü deniz seviyesinden 106 metre aşağıda bulunuyor.

Azami hız 70 km

Güzergahta yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya kadar inecek. Avrasya Tüneli’nde hız sınırı 70 km olacak.

HAREM VE ÇATLADIKAPI’DAN GİRİLECEK

Boğazı geçen mevcut iki köprüyle bağlantılı olarak planlanan tünelin Asya girişi Harem’de, Avrupa yakası girişi ise Çatladıkapı’da bulunuyor.