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Son dakika: Bağcılar’da banka soygunu

Bağcılar'da bir banka şubesine gelen silahlı bir kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.
10:4822 Aralık 2016
Gündem
Son dakika: Bağcılar’da banka soygunu
Bağcılar'da bir banka şubesine gelen silahlı bir kişi, güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdikten sonra bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı.

Olay, Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi’nde bulunan bir banka şubesinde sabah saat 09.30 sıralarında gerçekleşti. Banka şubesine gelen iki kişiden biri kapıda gözcülük yaparken, maskeli silahlı bir kişi de bankaya girdi. Önce güvenlik görevlisini etkisiz hale getiren şahıs, ardından vezne görevlisine silah doğrultarak bir miktar parayı aldı. Soyguncu ve gözcülük yapan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. Polis güvenlik kameralarını inceleyerek şahısların eşkalini belirledi. Soyguncuların çaldığı paranın miktarı henüz belirlenemezken, polis soyguncuların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

İHA

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