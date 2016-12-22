Bahçeli: Türkiye terör örgütleri tarafından ablukaya alınmıştır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Fırat Kalkanı harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin terör örgütleri tarafından ablukaya alındığı ortadadır. Maalesef ülkemiz her yönüyle darboğazdadır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Fırat Kalkanı harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin terör örgütleri tarafından ablukaya alındığı ortadadır. Maalesef ülkemiz her yönüyle darboğazdadır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 16 askerin şehit olmasıyla ilgili bir açıklama yaptı. Bahçeli, ‘Türkiye’nin terör örgütleri tarafından ablukaya alındığı ortadadır. Maalesef ülkemiz her yönüyle darboğazdadır’ dedi.

Bahçeli’nin açıklaması şöyle;

“HER YÖNÜYLE DARBOĞAZDAYIZ”

“Türkiye’nin terör örgütleri tarafından ablukaya alındığı ortadadır. Maalesef ülkemiz her yönüyle darboğazdadır.

“EL BAB’IN TEMİZLİĞİ NE PAHASINA OLURSA OLSUN SAĞLANMALI”

IŞİD’in El Bab’dan sökülüp atılması, bu Suriye kentinin huzur ve istikrara kavuşturulması kaçınılmaz bir gereklilik ve mecburi bir ihtiyaçtır. El Bab’ın meskun mahallinin kontrol ve temizliği ne pahasına olursa olsun sağlanmalı, terörizmle yoğunlaşan mücadele tavsamadan, taviz vermeden, herhangi bir engele takılmadan sonuca ulaştırılmalıdır

“TÜRKİYE’Yİ DİZE GETİREMEYECEKLER”

Terör örgütleri Türkiye’yi dize getiremeyecek, Türk milletini pes ettiremeyecektir. Nitekim Türk milletinin şaşmaz iradesi budur.

“HEP BİRLİKTE BÜYÜK BİR MİLLET OLUNMALI”

Türkiye seferdedir, zafer için bir olmak, diri olmak, hep birlikte büyük bir millet gibi davranmak şarttır.