Çankaya Belediyesi’nden Rusya Büyükelçisi suikastıyla ilgili flaş açıklama

Çankaya Belediyesi saldırganın sanat merkezine 'nasıl girdiğini' açıkladı ve Büyükelçi'nin isminin o salonda yaşatılacağını belirtti.

Rusya’da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara’da Rusya Büyükelçiliği’nin bulunduğu Karyağdı sokağın isminin dün suikaste kurban giden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi ‘Andrey Karlov’ olarak değiştirileceğini belirtti. Benzen bir açıklamada Çankaya Belediyesi’nden geldi. Andrey Karlov’un suikaste kurban gittiği Çağdaş Sanatlar Merkezi’nin sahibi Çankaya Belediyesi yaptığı açıklamada olayın yaşandığı salona Büyükelçi’nin adının verileceği duyuruldu. Açıklamada ayrıca ‘katilin salona nasıl girdiğiyle ilgili’ de bilgi verildi.

‘X-RAYDAN GEÇMEMEK İÇİN POLİS KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ’

“Rusya Büyükelçisi’ne Yapılan Saldırıyı Kınıyoruz” başlığıyla yapılan açıklamada şunlar kaydedildi ” Çankaya Belediyesinin Çağdaş Sanatlar Merkezinde, 19 Aralık 2016 Pazartesi günü Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen “Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya” fotoğraf sergisinin açılışında Büyükelçi Andrey Karlov, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, ailesi ve Rusya Federasyonu halkına başsağlığı diliyoruz. 1994 yılından bu yana Başkente hizmet veren Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM), büyükelçilikler başta olmak üzere birçok kültür-sanat etkinliği için tercih edilen bir kültür sanat merkezidir. Adı geçen sergide olduğu gibi büyükelçilere, derneklere, vakıflara tahsis edilmektedir. ÇSM, 5 özel güvenlik görevlisi, giriş dahil her katta kameralar ve x-ray cihazları ile sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Menfur saldırının yapıldığı gün; saldırganın özel güvenlik görevlisi tarafından x-raydan geçmediği için uyarıldığı, bunun üzerine saldırganın resmi polis kimliğini göstererek içeri girdiği tespit edilmiştir. Çankaya Belediyesi, olayla ilgili olarak emniyet teşkilatına her türlü kolaylığı sağlamıştır. ÇSM'nin bütün kamera kayıtları emniyet yetkililerine teslim edilmiştir. Menfur saldırının gerçekleştiği sergi salonuna Büyükelçi Andrey Karlov'un adı verilecektir. Bu korkunç saldırıyı tekrar kınıyor, ailesinin ve Rus halkının acısını paylaşıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur”

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