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Son dakika: Darbe komisyonu Hulusi Akar’a soru gönderecek

15 Temmuz darbe komisyonu Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderecek.
19:3327 Aralık 2016
Gündem
Son dakika: Darbe komisyonu Hulusi Akar’a soru gönderecek
15 Temmuz darbe komisyonu Orgeneral Hulusi Akar'a yazılı soru gönderecek.

15 Temmuz Darbe Komisyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a yazılı soru gönderecek.

CHP, Akar'ın dinlenmesi için birçok kez talepte bulunmuştu. Komisyonun başkanı AKP'li Reşat Petek, CHP'nin talebine olumlu yanıt vermemişti.

TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu Başkanı ve AKP milletvekili Reşat Petek, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın komisyonda dinlemesi üzerine ikinci kez verlen önergeyi oylatmamıştı.

Petek, CHP ve MHP’li üyelerin bu isimlerin geri sayıma geçen komisyonda dinlenip dinlemeyeceği konusunda ki sorulara yanıt vermemişti. CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, önergeyi oylatmayan Petek’e, “İşte darbe budur, darbe olsaydı bu olacaktı” demişti.

Son güncelleme: 21:0127.12.2016
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