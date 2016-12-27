Son dakika… Deniz Kuvvetleri’nde dev Bylock operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda "Bylock" kullanan 45 muvazzaf hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Deniz Kuvvetleri’nde “Bylock” kullanan personele yönelik Türkiye genelinde operasyon düzenlendi. 10’u kurmay binbaşı, 6’sı yüzbaşı olmak üzere değişik rütbelerde 45 asker hakkındaki gözaltı kararı uyarınca sabah saat 05.30’da operasyon başladı. Polisin eş zamanlı yaptığı operasyonda İstanbul’da 6 kişiden 5’i yakalanırken, Hatay’da 1, Kocaeli’de 1 kişi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.