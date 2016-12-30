Son dakika… Ebu Husen Tunusi öldürüldü 5 PKK’lı yakalandı

El Bab'daki hava harekatında IŞİD'in önemli isimlerinden Ebu Husen Tunusi öldürüldü. Harekatta bugüne kadar öldürülen IŞİD'li sayısı 1171 olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığı da PKK’nın 5 üst düzey yöneticisinin yakalandığını duyurdu.

El Bab'daki hava harekatında IŞİD'in önemli isimlerinden Ebu Husen Tunusi öldürüldü. Harekatta bugüne kadar öldürülen IŞİD'li sayısı 1171 olarak açıklandı. İçişleri Bakanlığı da PKK’nın 5 üst düzey yöneticisinin yakalandığını duyurdu.

Terörle mücadelede sabah saatlerinde güzel haberler ardı ardına geldi. Önce TSK Suriye’de yürütülen Fırat Kalkanı operasyonuna ilişkin bilanço verip IŞİD’in önemli isminin öldürüldüğünü duyurdu ardından ise İçişleri Bakanlığı 5 ‘önemli’ PKK’lının yakalandığını açıkladı.

İLK AÇIKLAMA TSK CEPHESİNDEN GELDİ

TSK’nın El Bab’daki hava harekatında IŞİD’in sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi’nin öldürüldüğü duyuruldu. Tunusi örgüt hiyerarşisinde üst sıralarda bulunuyordu.

ŞİMDİYE KADAR 1171 IŞİD’Lİ 291 PKK/PYD’Lİ YOK EDİLDİ!

TSK ayrıca 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili bilanço da verdi. Yazılı olarak yapılan açıklamada; harekatın başlangıcından bugüne kadar 1171’i ölü, 117’si yaralı ve 6’sı yakalanmak üzere toplam 1294 IŞİD’li terörist ile 291’i ölü, 4’ü yaralı ve 11’i teslim olmak üzere 306 PKK/PYD’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyuruldu. Açıklamada ayrıca Türk Hava Kuvvetleri tarafından 883 hedefe 965 bomba atıldığı tespit edilen 2392 EYP ve 42 mayının imha edildiği vurgulandı.

İÇİŞLERİ: PKK’NIN 5 ÖNEMLİ İSMİ ELİMİZDE

İçişleri Bakanlığı da PKK'nın 5 üst düzey yöneticisinin yakalandığını duyurdu