Son dakika… El Bab’ta Şehit sayısı 16’ya yükseldi

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatında Türk askerlerine yönelik terör örgütü IŞİD unsurları tarafından dün saldırılar düzenlendi. TSK tarafından yapılan açıklamalarda 14 askerin şehit olduğu açıklanmıştı. Ancak bugün haber ajansları El Bab'tan toplamda 16 şehit haberi geçti. Yani dünkü saldırılarda; biri Binbaşı, 6'sı Astsubay, 9'u Uzman Çavuş 16 askerimizin şehit olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da saat 14:45'te '16 şehit haberini' doğruladı. Çoğu ağır 30'dan fazla askerimizin de tedavisi sürüyor. TSK, 138 IŞİD'linin öldürüldüğünü duyurdu. Harekatta 14 Ağustos'tan bu yana verdiğimiz şehit sayısı ise 37'e çıktı.

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı harekatında Türk askerlerine yönelik terör örgütü IŞİD unsurları tarafından dün saldırılar düzenlendi. TSK tarafından yapılan açıklamalarda 14 askerin şehit olduğu açıklanmıştı. Ancak bugün haber ajansları El Bab'tan toplamda 16 şehit haberi geçti. Yani dünkü saldırılarda; biri Binbaşı, 6'sı Astsubay, 9'u Uzman Çavuş 16 askerimizin şehit olduğu ortaya çıktı. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da saat 14:45'te '16 şehit haberini' doğruladı. Çoğu ağır 30'dan fazla askerimizin de tedavisi sürüyor. TSK, 138 IŞİD'linin öldürüldüğünü duyurdu. Harekatta 14 Ağustos'tan bu yana verdiğimiz şehit sayısı ise 37'e çıktı.

Suriye sınırında güvenliğin sağlanması ve terör örgütlerinden temizlenmesi amacıyla geçen 24 Ağustos günü ‘Fırat Kalkanı' harekatı başlatıldı. Cerablus ile Azez arasındaki bölgenin terör örgütlerinden temizlenmesi

amacıyla Gaziantep'in Karkamış ve Kilis'in Elbeyli ilçesinden geçilen Suriye topraklarında başlatılan harekat ile Özgür Suriye Ordusu mensupları desteklendi. Şu ana kadar 21 şehit verdiğimiz harekatta en kanlı günü ise dün yaşadık.

Harekatın 123'üncü günü olan dün öğleden sonra yapılan üç ayrı bombalı araç saldırısında ise TSK’nın açıklamasına göre 14, haber ajanslarının geçtiği ‘şehit’ haberlerine göre ise 16 askerimiz şehit düştü. 6'sı ağır olmak üzere 33 asker de yaralandı. Milli Savunma Fikri Işık da Meclis oturumunda yaptığı konuşmada saldırıda şehit olan asker sayısını 16 olarak açıkladı.

ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZ

Hain saldırıda; Binbaşı Bülent Albayrak, Tankçı Astsubay Başçavuş Ökkeş Karaca, Astsubay Çavuş Furkan Yavaş, Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar, Astsubay Çavuş Göktan Özüpek, Piyade Kıdemli Cavuş Astsubay Okan Altıparmak, Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı, Uzman Çavuş Burak Boz, Uzman Çavuş Ali Yılmaz, Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak, Uzman Çavuş Akın Acar, Uzman Çavuş Ferhat Demir, Uzman Çavuş Hasan Kavuz, Uzman Çavuş Mehmet Kökkaya, Uzman Çavuş Osman Çelik ve Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın şehit düştü.

Şehitlerden geriye ise yarım kalan hikayeler kaldı…. İşte şehitlerimiz…

ŞEHİT EVLERİNE ACI HABERLER GİTMEYE BAŞLADI

KONYA- Çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Burak Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesinde oturan baba evine ulaştı.

Boz'un acı haberi Konya'nın Ereğli ilçesi Cinler Mahallesi'nde bulunan baba Özkan anne Gülhan Boz'a askeri yetkililer tarafından verildi.

BURDUR – Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da şehit olan Uzman Çavuş 26 yaşındaki Ali Yılmaz'ın acı haberi Burdur'daki yakınlarına verildi. Şehit Ali Yılmaz'ın geçen şubat ayında Emine Zengin ile nişanlandığı ve önümüzdeki aylarda düğün yapmayı planladığı belirtildi.

Şehidin anne ve babasının ayrı olduğu, Antalya'da oturan annesinin de acı haberi alarak Burdur'a yola çıktığı kaydedildi.

YOZGAT – Çatışmada şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Oktay Durak'ın şehadet haberi, Yozgat'ın Çalıyıralan ilçesine bağlı Çukurören köyündeki ailesine ulaştı. Şehidin acı haberi, ailesine İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Yarbay Kadir Serdar Yoldaş ve diğer görevliler tarafından verildi. Haberin ulaşmasının ardından Şehit Uzman Çavuş Durak'ın evine Türk bayrakları asıldı. Şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye için eve akın etti

Bekar olan 29 yaşındaki şehit askerin annesinin 25 yıl önce vefat ettiği öğrenildi. Şehit Durak'ın 4 yıldır uzman çavuş olarak görev yaptığı ve asıl görev yerinin Kayseri olduğu, geçici görevle Fırat Kalkanı Harekatı'na katıldığı belirtildi,

ELAZIĞ – Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan askerlerden 24 yaşındaki Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın Elazığ'daki baba evine acı haber ulaştı. Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın merkez Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak 11 numaradaki baba evine acı haber, sağlık ekipleri ve askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Elazığ Vali Yardımcısı Mehmet Fevzi Dönmez de şehidin baba evine giderek yakınlarına başsağlığı diledi.

Şehit ailesinin evine, itfaiye ekipleri Türk bayrağı astı. Haberi duyan şehit yakınları ve komşuları da eve gelerek şehidin annesi Songül ve babası Muzaffer Pınar'ı teselli etmeye çalıştı. Muzaffer ve Songül Pınar çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Topçu Astsubay Kıdemli Çavuş Önder Pınar'ın bekar olduğu ve 5 yıldır görev yaptığı öğrenildi.

TEKİRDAĞ – Fırat Kalkanı Operasyonları kapsamında Suriye El-Bab’da şehit olan Uzman Çavuş Akın Acar’ın Tekirdağ Çorlu'daki evine ateş düştü. Askerliğini yeni bitirdiği ve askerliğe uzman çavuş olarak devam ettiği öğrenilen aslen Samsun nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Şehit Acar’ın ailesine ilk haberi, Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ve Çorlu Merkez Komutanlığı görevlileri verdi.

Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan şehidin annesi Hanife Acar gözyaşlarına boğuldu. Bekar olan şehit Uzman Çavuş Acar’ın babası Muzaffer Acar’ın da özel harekat polisi olduğu ve 2012 yılında İzmir’de vefat ettiği öğrenildi. Öte yandan sağlık ekipleri şehidin evinin önünde hazır bekledi.

BURSA – Acı olayın ateşi Bursa'ya da düştü. Harekatta şehit olan askerlerden birisi de Bursalı Ferhat Demir'di. Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde oturan Demir'in ailesine acı haber askeri görevliler tarafından verildi. Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada; “Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Yıldırımlı kardeşimiz Ferhat Demir'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve milletimize başsağlığı diliyorum” dedi.

İSTANBUL – Çatışmalarda şehit düşen askerlerden biri olan Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un ailesine acı haber ulaştı. İstanbul'da yaşayan ailenin aslen Samsun'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Baba Ertan ve anne Safiye Kavuz'un acı haberle birlikte Samsun'a gelmek üzere İstanbul'dan yola çıktıkları belirtildi. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Hasan Kavuz'un Çarşamba İlçesi Paşayazı Köyü'nde yarın toprağa verileceği ifade edildi.

KAYSERİ – Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab'da IŞİD militanlarının bombalı saldırısında 2 şehit verdi. 1'inci Komando Tugayında görevli uzman çavuşlar Mehmet Kökkaya ile Osman Çelik'in cenazeleri Kayseri'de toprağa verilecek. Şehit olan uzman çavuşlardan evli 1 çocuk babası, Kahramanmaraşlı Mehmet Kökkaya'nın Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Belsin Tınaztepe Mahallesindeki evinde matem vardı. Şehidin eşi Zeliha Kökkaya, tek çocukları 3 yaşındaki Elif'i bağrına basarak, Suriye topraklarında şehit düşen piyade uzman çavuş kocasının cenazesinin, Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi yerine Kayseri'de defnedilmesini istedi. Şehit evine dev Türk bayrağı asıldı. Şehidin 7 ay önce de babasını kaybettiği ifade edildi.

Öte yandan Kayseri'nin Pınarbaşı nüfusuna kayıtlı El Bab'daki ikinci şehidi piyade uzman çavuş Osman Çelik'in bekar olduğu, Kocasinan İlçesi Argıncık Alsancak mahallesinde ağabeyinin evinde kaldığı öğrenildi.

10 kardeşin 8’incisi olan Osman Çelik’in bekar olduğu ve Zincidere Komando Tugayında iken, geçici görevle Suriye’ye gittiği öğrenildi.

TOKAT – Şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın'ın acı haberi, Erbaa'nın Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi'nde tek başına yaşayan annesi Asuman Şerbetçi'ye askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haber üzerine anne Asuman Şerbetçi, büyük üzüntü yaşandı. Şehidin yakınları ve tanıdıkları annesinin yaşadığı eve akın etti. Ayrıca şehidin İstanbul'da yaşayan babası Mustafa Yalçın ile İstanbul'da okuyan kardeşi Mert Yalçın'a da acı haber bildirildi. Şehit Ali Sezai Yalçın'ın babası ile erkek kardeşinin Erbaa'ya hareket ettiği öğrenildi. Anne Asuman Şerbetçi'nin yaşadığı tek katlı eve Türk bayrağı asılırken, 112 acil servis ekipleri ise hazır bekletiliyor.

Bu arada şehit Yalçın'ın geçen 27 Kasım tarihinde İstanbul'da Özge İslam ile nişanlandığı ortaya çıktı. Nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan şehit Yalçın'ın geçtiğimiz hafta Erbaa'ya geldiği ve bir süre kaldıktan sonra görev yerine gittiği öğrenildi. Şehit Yalçın'ın Erbaa'daki komşusu İbrahim Güven, “Ali Sezai Yalçın geçtiğimiz hafta buradaydı. Sevdiği biri vardı. İstanbul'da nişanlandı. Ailesiyle birlikte iki üç gün de burada kaldı. Tekrardan görev yerine intikal etti. Dün akşam da şehit olduğu haberi geldi” dedi. Şehit Yalçın'ın cenazesi yarın Cuma namazı sonrası ilçede toprağa verilecek.

BURSA- Şehit askerlerden Şehit Binbaşı Bülent Albayrak’ın acı haberiyle Bursa'ya ikinci şehit acısı düştü. Orhangazi Devlet Hastanesinde görevli Gamze Göktepe’nin ağabeyi olduğu belirlenen ve ailesi Gölcük’te yaşayan Bülent Albayrak’ın cenazesinin Orhangazi’den kaldırılacağı belirtildi. Şehit Binbaşının Orhangazi Devlet Hastanesinde ameliyat hemşiresi olarak görev yapan ablası Gamze Göktepe'nin acı haberi aldıktan sonra önce Gölcük'e, ardından da evli bir çocuk babası Bülent Albayrak'ın evine gittiği öğrenildi. Albayrak'ın annesini Marmara depreminde kaybettiği öğrenildi. Aynı operasyonda şehit düşen Bursalı Piyade Uzman Çavuş Ferhat Demir'in acı haberi de ailesine güçlükle verildi. Merkez Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde oturan ve Kayseri 1. Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan Demir'in ailesine acı haber askeri görevliler tarafından verildi. 3 ay önce düğün yapıp görevine geri dönen Şehit Uzman Çavuş Ferhat Demir'in evine komşuları tarafından Türk bayrağı asıldı.

İZMİR – Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen bordo bereli Astsubay Furkan Yavaş'ın İzmir'deki baba ocağına acı haber ulaştı. Bordo bereli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Furkan Yavaş'ın İzmir'deki baba ocağına, askeri yetkililer acı haberi verdi. Şehidin babası emekli polis memuru Süleyman Sırrı Yavaş, annesi Zeynep Yavaş ve kız kardeşi Nisa Garipoğlu büyük üzüntü yaşadı. Ailenin yaşadığı apartmana Türk bayrağı asıldı. Şehit Astsubay Furkan Yavaş'ın ailesinin yanına en son Ramazan bayramında geldiği, ailenin Yavaş ile telefonda sık sık görüştüğü öğrenildi.

KIRKLARELİ – Saldırıda şehit olan askerlerden 23 yaşındaki komando astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'nde yaşayan ailesinin evine ateş düştü. Yaklaşık 1.5 ay önce evlendiği belirtilen Özüpek'in yakınları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine büyük Türk bayrağı asıldı. Şehit askerlerden komando astsubay Göktan Özüpek'in Kırklareli'de oturacn ailesinin evine ateş düştü. Anne Sevim Özüpek oğlunun şehit olduğu haberini bugün 03.00 sıralarında askeri yetkililerden alarak gözyaşlarına boğuldu. Kırklareli Valisi Esengül Civelek, 55'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Piyade Albay Mustafa Barut, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, şehit Özüpek'in ailesinin evine giderek başsağlığı dileğinde bulundu. Şehidin ailesinin oturduğu İstasyon Mahallesi'nde sokaklar Türk bayraklarıyla donatıldı. Şehit Göktan Özüpek'in 1.5 ay önce Ankara'da hemşire olan Merve Özüpek ile evlendiği belirtildi. Şehidin babasının ise yaklaşık 13 yıl önce trafik kazasında yaşamını yitirdiğ ifade edildi.

KAHRAMANMARAŞ – Suriye'de devam eden Fırat Kalkanı Harekatı'nda, şehit olanlardan biri de Tankçı Astsubay Başçavuş Ökkeş Karaca'ydı. Karaca'nın şehadet haberi Kahramanmaraş'taki baba ocağına ateş düşürdü. Merkez Onikişubat İlçesi'ne bağlı Kale Mahallesi'nde oturan şehidin annesi Şerife Karaca, askeri yetkililerin verdiği acı haberle yıkıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği şehit annesini, yakınları ve askeri yetkililer teskin etmeye çalıştı. Acı haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları da Türk bayrağı asılan eve akın ederek, taziye dileklerini iletmeye başladı. 2012 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dahil olan ve Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yaparken Fırat Kalkanı operasyonuna katılan Ökkeş Karaca'nın babasının bir süre önce vefat ettiği belirtildi. 5'i kız 9 kardeşi olan bekar Ökkeş Karaca, Kahramanmaraş'ta düzenlenecek tören ardından toprağa verilecek.

KARS- Suriye’de sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Ömercan Yekebağcı’nın acı haberi Kars’ın Susuz İlçesine düştü. Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’ta şehit düşen askerden biri olan 27 yaşındaki Astsubay Ömercan Yekebağcı’nın şehit olduğu haberi ailesini yasa boğdu.

Fikriye-Zeki Yekebağcı çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Ömercan Yekebağcı’nın acı haberinin ardından şehidin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. Şehidin evinin önündeki kar birikintileri iş makineleriyle temizlendi. Şehidin baba evi Türk Bayraklarıyla donatıldı. Şehidin ailesini ilçe protokolü ve askeri erkan da yalnız bırakmadı. Bekar olan Ömercan Yekebağcı’nın Sarıkamış 57’inci Komando Tabur Komutanlığı’nda görevli olduğu buradan El Bab’a gittiği belirtildi. Şehit Astsubay Ömercan Yekebağcı’nın cenazesi yarın toprağa verilecek.

KONYA- Fırat Kalkanı Harekatı’nda Suriye’nin El Bab bölgesinde IŞİD militanlarıyla girilen çatışmada 24 yaşındaki Piyade Kıdemli Cavuş Astsubay Okan Altıparmak da şehit düştü. Aynı çatışmada şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Burak Boz ile birlikte Konya’ya ikinci şehit ateşi düşmüş oldu. Şehit Altıparmak’ın annesi Neriman ve babası Yaşar’ın İstanbul Üsküdar’da oturduğu öğrenildi. Seydişehir’deki dedesi İsmail Altıparmak’a ise henüz haber verilmediği belirtildi. Şehit Altıparmak’ın ikiz kardeşi Oktay Altıparmak’ın da asker olduğu öğrenildi. Şehit Altıparmak’ın cenazesinin ailenin tercihine göre İstanbul ya da Konya’da defnedileceği belirtildi.

(İHA/DHA)