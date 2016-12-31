Enerji Bakanlığından elektrik kesintisi açıklaması: Hava koşullarının normale dönmesi ile 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir. Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatılmıştır. Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulmaktadır.

Enerji Bakanlığından elektrik kesintisi açıklaması: Hava koşullarının normale dönmesi ile 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir. Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatılmıştır. Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulmaktadır.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamadığı için İstanbul’un birçok bölgesinde perşembe gecesinden beri elektrik kesintileri yaşanıyor. Enerji Bakanlığından konuyla ilgili dün yapılan açıklamada kesintisinin nedeni “Hava şartları nedeniyle ulusal elektrik şebekesinden yeterli elektrik alınamaması” olarak açıklanmıştı. Bugün Bakanlıktan yeni bir açıklama geldi. İstanbul’da perşembe gecesi başlayan ve aralıklarla 3 gündün birçok ilçede devam eden elektrik kesintileri ile ilgili Enerji Bakanlığından yapılan son açıklamada “Hasarların tespiti için Emniyet’le çalışıyoruz” denildi.

BAKANLIK ‘TÜM İHTİMALLER’ DEDİ

Enerji bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle: “Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtınanın, Anadolu’dan gelen ve İstanbul’u besleyen iletim hatlarında meydana getirdiği arızaların giderilmesine yönelik çalışmalar tüm hızı ile devam etmektedir. Ekiplerimiz 4 grup halinde toplam 164 kişi ile arızaların onarımı için aralıksız çalışmalarına devam etmektedir. Hava koşullarının normale dönmesi ile 7 hat boyunca 4 adet 20mx80m boyutundaki direğin tamamen yıkıldığı, 69 adet direk üstü kulenin kırıldığı ve koptuğu tespit edilmiştir. Bu boyutlarda bir hasarın neden kaynaklandığına ilişkin de araştırma çalışmaları başlatılmıştır. Düzenli bakımları yapılan ve bazıları çok yakın zamanda yenilenen hatlarda, bu boyutlarda bir hasarın nasıl oluştuğu ile ilgili tüm ihtimaller üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede Bakanlık birimlerimizin çalışmalarının yanında, hasarın neden kaynaklandığını tespit etmek için, Emniyet Genel Müdürlüğümüz ile koordineli bir inceleme başlatılmıştır. Bakanlığımız ilgili tüm birimleri sahadaki çalışmaları takip etmekte ve yönetmektedir. Vatandaşlarımızın bilgisine sunulur.”

HASAR GÖREN CİHAZLARINIZ İÇİN DİKKAT!

Kesintiler nedeniyle; çamaşır makinası, kombi, televizyon gibi cihazları zarar gören vatandaşların en kısa sürede söz konusu cihanız yetkili servisi ile temasa geçip “arıza elektrik kesintisi yüzünden” raporu olması gerekiyor. Uzmanlara göre mağdurlar, Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 19. Maddesinin 5. Fıkrası uyarınca habersiz kesintinin neden olduğu zararlarını belgeleyerek genel mahkemelere başvurabilirler.

BEDAŞ: ULUSAL SİSTEMDEN KAYNAKLI

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada ‘kesintiler “Ulusal Elektrik Sistemi'nden” kaynaklı' dedi. Ayrıca BEDAŞ yaptığı açıklamada, hava şartları nedeniyle Avrupa Yakası'nda bazı ilçelerde elektrik kesintisi yapıldığını duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (BEDAŞ) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Hava şartları nedeniyle Ulusal Elektrik Şebekesi’nden yeteri kadar elektrik alınamamaktadır. Kesintiden Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Bağcılar, Sultangazi, Güngören, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Beylikdüzü, Küçükçekmece, Bakırköy ve Eyüp ilçeleri etkilenmektedir. Ulusal Elektrik Şebekesi’nden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır.”

Açıklama, “Ulusal elektrik şebekesinden enerji gelene kadar kesintiden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için BEDAŞ tüm kaynakları seferber ederek çeşitli bölgelerden aktarmak suretiyle kademeli olarak elektrik sağlayacaktır.” şeklinde devam etti. Ayedaş'tan yapılan açıklamada da, “Dağıtım hizmeti verdiğimiz İstanbul Anadolu Yakası genelinde saat 15.15 itibariyle ulusal şebeke sistemi kaynaklı elektrik kesintisi yaşanmaktadır. Kesintilerden etkilenen bölgelerin mağdur olmaması için tüm kaynaklarımızı seferberlik ilan ederek kullanıyoruz. Konunun çözümü ilgili kurumlar nezdinde sağlanan koordinasyon ile tarafımızca da takip edilmektedir” denildi.