Anayasa Komisyonu’nda yedek milletvekilliği iptal edildi

Anayasa değişikliği paketinin ilk 4 maddesi komisyondan geçti. Milletvekili sayısını 600’e çıkaran ve 18 yaşa seçilme içeren maddeler kabul edildi. Başkan Mustafa Şentop üçüncü madde görüşmelerini başlattıktan sonra komisyonu tatil etti. CHP milletvekilleri bir süre daha slogan atıp tepkileri dile getirdikten sona dağıldı. Öte yandan, yedek milletvekilliğini kapsayan 5. madde tekliften çıkarıldı.

Anayasa değişikliği paketinin ilk 4 maddesi komisyondan geçti. Milletvekili sayısını 600’e çıkaran ve 18 yaşa seçilme içeren maddeler kabul edildi. Başkan Mustafa Şentop üçüncü madde görüşmelerini başlattıktan sonra komisyonu tatil etti. CHP milletvekilleri bir süre daha slogan atıp tepkileri dile getirdikten sona dağıldı. Öte yandan, yedek milletvekilliğini kapsayan 5. madde tekliften çıkarıldı.

CHP Adana Milletvekili İbrahim Özdiş, “Türkiye'de bu kadar ölüm yaşanırken neden başkanlık sistemi üzerine değişikliğin görüşüldüğünü” soran 14 yaşındaki kızına bunun nedenini anlatamadığını vurguladı. AKP'liler ise “Meclise getir biz onu kulise alalım anlatırız” dile laf attılar. Komisyon dağılırken CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybekçi rahatsızlandı. Görevli bulunamadığı için CHP'nin doktor milletvekillerinden Aytuğ Atıcı müdahale etti. Zeybekçi daha sonra hastaneye götürüldü. Komisyon Başkanı Mustafa Şentop, Zeybekçi'ye “Bu kadar sinirlenmeyin, sağlığınız için de zararı olur” diye uyardığını söyledi. Şentop, bundan sonra komisyon tamamen dağılana kadar sağlık görevlisi bulunduracaklarını açıkladı.

‘ALLAH'TAN KORKUN'

Dün 3. Madde üzerinde görüşmeler başladı. CHP'li komisyon üyesi Muharrem Erkek, kifayeti müzakere önergelerine son verilmesini istedi. Karşılıklı laf atmalar sonucu tartışma çıkınca CHP Gaziantep Milletvekili Akif Ekici, AKP'li vekillere “Allah'tan korkun!” diye bağırdı. Masanın üzerine çıkmak isteyen Ekici'yi milletvekili arkadaşları sakinleştirdi.

AKP Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Türk siyasetini istikrara kavuşturacak için başkanlık sistemini destekleyeceklerini söyledi. Diktatörlük eleştirilerine Köse, “Biz bir Almanya değiliz. İtalya değiliz, Irak değiliz. Bu topraklardan diktatör doğmaz. Kalbinde Allah korkusu, arkasında milletin hayır duası olan Recep Tayyip Erdoğan'dan asla diktatör olmaz” dedi.

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, yanan askerlerin görüntüsünü komisyonda izleyince AKP'lilerden ‘provokatörlük yapma' diye tepki geldi. Yalım ise “Ben provokatörlük yapmıyorum. Mehmetçiği düşünüyorum. Bu görüntülere kalbim dayanmadı. Orada senin çocuğun olsa burada oturamazdın. Evlatlarımız orada yanıyor biz burada başkanlık ile uğraşıyoruz. Çölün ortasında evlatlarımız yanarken biz bir kişinin diktatör olup olmamasını tartışıyoruz. Ben bu görüntüleri izlerken öldüm” dedi.

47 YILLIK PARTİYE KİLİT VURMAYIN

Yalım, Uşak'ta ülkücülerin paketten rahatsız olduğunu belirterek, MHP'li Mehmet Parsak'a, “47 yıllık partinizin kapısına kilit vurmayın diyorum” şeklinde konuştu. Parsak'ın cevabı şöyle oldu: “Biz MHP olarak 9 kişiden birinin oyunu aldık. 47 yıldır olduğu gibi seyirci olamamayı inisiyatif almayı tercih ettik, Türk milletinin menfaatleri doğrultusunda devletin bekası doğrultusunda politika izledik. Siz seyirci kalmayı tercih ettiniz.”

HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş da komisyondaki görüşmeler devam ederken yapılan zirveler çerçevesinde 7 maddede değişiklik yapılacağı yolundaki haberleri anımsatarak, “Biz burada havanda su dövüyoruz” dedi. Beştaş, 18 yaş düzenlemesinin acı bir şeyi yutturmak için kullanılan şekere benzetti, “Bu bir lolipop şekeri. Gençler size oy versin diye konulmuş” dedi.

YEDEK MİLLETVEKİLLİĞİ TEKLİFTEN ÇIKARILDI

Anayasa teklifinin 4. maddesi komisyonda kabul edildi. 4. Maddeye göre seçimler 5 yılda bir yapılacak. Komisyon ayrıca, 5. maddeyi tekliften çıkardı. 5. madde, yedek milletvekilliğini kapsıyordu. Böylece yedek vekillik maddesi iptal edilmiş oldu.