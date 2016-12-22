Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Son dakika haberi.. Antalya’ya okul kapattıracak kadar kar yağdı

Turizm kenti Antalya'da Kepez ve Döşemealtı ilçelerine kar yağdı. Antalya'da en son 1993 yılında kar yağmıştı.
10:1922 Aralık 2016
Gündem
Turizm kenti Antalya'da Kepez ve Döşemealtı ilçelerine kar yağdı. Antalya'da en son 1993 yılında kar yağmıştı.

Hava sıcaklığının 3 dereceye düştüğü Antalya’da şehir merkezine 8- 10 kilometre uzaklıktaki Kepez İlçesi sınırlarında kalan Kepezüstü mevkiine kar yağdı. Kentin Burdur tarafındaki girişinde yer alan ‘Antalya’ talebasının olduğu bölge, Kepez Kent Ormanı ve Macera Parkı karla kaplandı.

İLGİLİ HABERBu illerde kar 20 cm'i bulacakBu illerde kar 20 cm'i bulacakant3880

Kepez’e komşu Döşemealtı İlçesi de karla kaplandı. Düzlerçamı ve Termessos Antik Kenti tamamen karla kaplanırken, Antalya- Korkuteli karayolundaki ulaşım, kar nedeniyle güçlükle sağlanıyor.

ALANYA’DA 5 OKUL TATİL

ant2880Alanya İlçesi’nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan 5 okulda eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Dün kar yağışı nedeniyle okulda mahsur kalan öğrenciler belediye ekipleri tarafından yapılan yol açma çalışması sonucu kurtarıldı.

Elmalı İlçesi’nde de yoğun kar yağışı nedeniyle okullar bugün bir gün süreyle tatil edildi.

Kar yağışı Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Alacabel’de tipi ve fırtına nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. DHA

Son güncelleme: 11:5122.12.2016
Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar