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Son dakika haberi… Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında karar

CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında karar çıktı. Kurul Haznedar'a uyarı cezası verdi.
16:4723 Aralık 2016
Gündem
Son dakika haberi… Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında karar
CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında karar çıktı. Kurul Haznedar'a uyarı cezası verdi.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında “parti kurallarına aykırı hareket ettiği” gerekçesiyle “geçici ihraç talebiyle” YDK’ya sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar için karar verildi. YDK Başkanı Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan başkanlığında gerçekleştirilen toplantı yaklaşık 6 saat sürdü. Toplantının ardından yazılı açıklama yapan CHP Yüksek Disiplin Kurulu Sekreteri Ali Hikmet Akıllı, “Yüksek Disiplin Kurulu; 23 Aralık 2016 günlü toplantı sonucunda disipline sevk edilen Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın ‘uyarma’ cezası ile cezalandırılmasına karar vermiştir” ifadelerini kullandı.

İHA

Son güncelleme: 17:5223.12.2016
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