1 yılda 12 evden para ve altın çalan şüpheli yakalandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da hırsızlık için girdiği evlerde bir yıl içinde yaklaşık 250 bin lira değerinde para ve ziynet eşyası çaldığı iddia edilen Cihan E. ile altınları kuyumcuya satan 1 kişi ile bu altınları alan 2 kuyumcu gözaltanı alındı.

İddiaya göre hırsızlık suçundan sabıkası bulunan Cihan E. (33), İlkadım ve Canik ilçelerindeki 12 evin balkonundan tırmanarak içeri girip yaklaşık 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ve para çalarak kaçtı. Mağdurların şikayeti üzerine harekete geçen polis 1 yıl süren takibin ardından şüpheliyi İlkadım İlçesi Zeytinlik Mahallesi'ndeki evinde bugün gözaltına aldı.

Yapılan soruşturma sırasında Cihan E.'ye otomobil kiralayıp, çaldığı altınları kuyumcuya satarak paraya dönüştürdüğü öne sürülen S.T. (20) ile çalıntı altınları satın aldığı belirlenen kuyumcu M.T. (39) ve İ.K. (44) da yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

DHA