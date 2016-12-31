10 saatlik çalışma ile hastalanan imam ve bebeğe ulaşıldı

BURSA’nın İnegöl ilçesi'nde sağlık görevlileri Cuma namazı öncesinde camide fenalaşan din görevlisi ile ateşi 40’a yükselen bebeğe ulaşabilmek için yoğun çaba gösterdi. Olumsuz hava koşulları ve kalınlığı 1 metreyi bulan kar nedeniyle mahalleye 10 saatte varan ekipler, hastalara ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İnegöl İlçesi'ne bağlı Hamitabat Mahallesi'ndeki camide görevli imam 37 yaşındaki Abdülsamet Çelebi, cuma namazına 1 saat kala camide fenalaştı. Göbek fıtığı nükseden Çelebi'yi evine getiren çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi. İhbarı alan 112 Acil Servis ekipleri İnegöl’e yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hamitabat Mahallesi'ne ulaşmak için yola çıktı. Kurşunlu Mahallesi'nden geçip Hamitabat Mahallesi yolu girişine gelen ekipler yolun yoğun kar yağışı nedeniyle kapandığını görünce durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi İnegöl ekiplerinden yardım istedi. Hastaya ulaşmak için yoğun çaba harcayan sağlık ekipleri ambulanstan inerek lastiklere zincir taktı. Bursa Büyükşehir İnegöl Şantiyesinin greyderi yaklaşık 20 kilometrelik yolu açmaya başladı.

SAĞLIK GÖREVLİLERİ AMBULANSI İTTİ

İş makinelerinin arkasından ilerleyen 112 Acil Servis ambulansı dik bayırları çıkamayınca, Ambulansta görevli sağlık ekipleri zorlanan ambulansı arkasından itmeye başladı. Sağlık ekipleri arasında bulunan bayan Acil Tıp Teknisyeni, hamile olmasına rağmen ambulans arkadaşlarına destek verdi.

10 SAAT SONRA MAHALLEYE ULAŞILDI

Büyükşehir Belediye ekipleri dik bayır ve keskin virajların olduğu 750 rakımdaki mahalleye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Hummalı çalışma sonucunda ekipler yaklaşık 10 saat sonra mahalleye ulaştı. Mahalle girişine gelen sağlık ekipleri din görevlisinin evinde yapılan ilk Müdahalenin ardından, din görevlisi sedye ile ambulansa taşındı.Sağlık ekiplerinin mahalleye geldiğini gören Abdullah Kurt, sağlık ekiplerinin yanına koşarak 4 aylık olan Zeynep isimli bebeğinin ateşinin olduğunu belirtmesi üzerine sağlık ekipleri 40 derece ateşi olan bebeği de ambulansa alarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Mahalle sakinlerinden Salih İne, "Bursa Büyükşehir belediyesi yolumuzu açtı. Sağlık ekipleri de imamımız ve bebeğimiz için yardımcı oldu. Allah onlardan ve devletimizden razı olsun" dedi. Zeynep bebeğin babası Abdullah Kurt da ekiplere teşekkür etti.

DHA