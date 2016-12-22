11 ev ve iş yerini soyan 4 kişi yakalandı

ZONGULDAK'ın Ereğli İlçesi'nde, 11 ev ve iş yerini soyan 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

İlçeye bağlı Yunuslu Köyü'ndeki bakkal dükkanına gece giren kimliği belirsiz kişiler, para ve gıda maddesi çaldı. İş yerinin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen jandarma, eşkal ve kimliklerini belirlediği 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan Y.Y., U.Ç., E.K. ve Ş.Y.'nin evlerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 2 av tüfeği, 2 telsiz, çaldıkları 100 karton sigara, 50 şişe içki, 20 kilogram çay, 1 diz üstü bilgisayar, 1 adet LCD monitör ve çok sayıda gıda ile elektronik malzeme ele geçirdi. Yapılan araştırmada şüphelilerin daha önce de ilçede çeşitli noktalarda 10 hırsızlık olayına daha karıştıkları belirlendi. Toplam 11 ev ve işyerinden hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler, jandarmadaki sorguları ardından adliyeye sevk edildi.

DHA