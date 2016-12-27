112 ekipleri, hakaret eden alkollü kadından şikayetçi oldu

ÇORUM’da 112 acil servis ambulansı görevlisi 3 kişi, bir ihbarı değerlendirmek için gittikleri inşaat sahasında, alkollü olduklarını iddia edilen bir kadının sözlü saldırısına uğradıklarını belirterek şikayetçi oldu.

İddialara göre olay, Çorum'da yapımı devam eden bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Çorum 112 Acil Servis’te görevli acil tıp teknisyeni F.H.E, S.G ve ambulans şoförü B.D., bir kişinin baygınlık geçirdiği yönünde ihbar alarak olay yerine gitti. Olay yerine giden 112 acil servis görevlileri baygın halde olan erkeğe ilk müdahaleyi yapmak isterken, alkollü olduğu öne sürülen D.T. adlı bir kadın, ambulansa alınan baygın arkadaşının yanına gelip sağlık görevlileriyle tartıştı.

Yapılan sözlü saldırının ardından hastayı hastaneye ulaştıran ekipler, kendilerine hakaret eden kadından da şikayetçi oldu. Olayle ilgili soruşturma sürüyor.

DHA