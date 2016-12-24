12 yıla hükümlü ve 11 suçtan aranan zanlı yakalandı

ADAPAZARI kent merkezinde polis durumundan şüphelenip kimlik sorgulaması yaptığı 19 yaşındaki Bahattin Aylan'ın 12.5 yıl hapis cezasına hükümlü olduğunu ve 11 suçtan arandığını tespit ederek gözaltına aldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler Adapazarı Karaağaç Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri Bahattin Aylan'ı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Sorgulamada Bahattin Aylan'ın hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu, aralarında hırsızlık, yağma, silahla yaralama gibi 11 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Bahattin Aylan gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

DHA