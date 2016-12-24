Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Sakarya Haberi: 12 yıla hükümlü ve 11 suçtan aranan zanlı yakalandı

12 yıla hükümlü ve 11 suçtan aranan zanlı yakalandı
15:0324 Aralık 2016
Son Dakika Haberi
12 yıla hükümlü ve 11 suçtan aranan zanlı yakalandı
12 yıla hükümlü ve 11 suçtan aranan zanlı yakalandı

ADAPAZARI kent merkezinde polis durumundan şüphelenip kimlik sorgulaması yaptığı 19 yaşındaki Bahattin Aylan'ın 12.5 yıl hapis cezasına hükümlü olduğunu ve 11 suçtan arandığını tespit ederek gözaltına aldı.
Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler Adapazarı Karaağaç Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri Bahattin Aylan'ı durdurarak kimlik sorgulaması yaptı. Sorgulamada Bahattin Aylan'ın hırsızlık suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası olduğu, aralarında hırsızlık, yağma, silahla yaralama gibi 11 ayrı suçtan arandığı tespit edildi. Bahattin Aylan gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

DHA

Yatırımcılar için büyük fırsat
Keşfet

Yatırımcılar için büyük fırsat

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet
Yorumlar