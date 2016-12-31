13 yaşındaki Çiçek, 5 gündür kayıp

SAMSUN'un Bafra İlçesinde okula gitmek için evden çıkan 13 yaşındaki Çiçek Taşkıran'dan ailesi 5 gündür haber alamıyor.

Samsun'un Bafra İlçesi Altınkaya Mahallesi'nde oturan ortaokul son sınıf öğrencisi Çiçek Taşkıran, 5 gün önce okula gitmek için evden çıktı. Eve dönmeyen Çiçek Taşkıran'ı ailesi merak edip okuluna gitti. Okula da gitmediği belirlenen Çiçek Taşkıran'ın ailesi polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Baba Mehmet Taşkıran, "Kızımızın sağlığından endişe duyuyoruz. Nerede olduğunu ne durumda olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Anne Hamide Taşkıran ise, "Kızım daha 13 yaşında çok küçük tek başına ne yapar Sağ salim bulunmasını istiyorum. Kaçtı mı, kaçırıldı mı bilmiyoruz. Ölü mü sağ mı haberimiz yok. Kızımızın bulunmasını istiyoruz. Beklemekten aramaktan başka bir çaremiz yok. Kaç gündür uyku uyumuyoruz boğazımızdan bir şey geçmiyor” dedi.

DHA