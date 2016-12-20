1,5 milyon lira gasp eden yabancı uyruklu şüpheliler yakalandı

İstanbul da dün sabah saatlerinde döviz bürosuna çantalarda para taşıyan 2 kuryeyi vurarak yaklaşık 1,5 milyon liralık soygun yapan şüpheliler polis tarafından gözaltına alındı. Esenyurt ta yapılan operasyonda gasp edilen paralarda şüphelilerin evinde bulundu. Soygunla ilgili şüphelilerin akrabası olduğu öğrenilen 5 kadının da Emniyette ifade verdikleri öğrenildi. Olayla ilgili ortaya çıkan kamera görüntülerinde şüphelilerin soygun yapacakları yere erkenden geldikleri ve mağdurları takip ederek olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi.

İKİ KİŞİYİ VURARAK GASP YAPMIŞLARDI

Fatih, Ordu caddesi üzeride dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda bir döviz bürosuna para taşıdıkları öğrenilen iki kurye, Laleli tramvay durağına geldiklerinde silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı sonucu kuyumcu kuryeleri bacaklarından vurulurken şüpheliler para dolu çantaları alarak kaçtılar. Şüphelilerin aldıkları çantalarda 1 milyon lira, 100 bin Dolar ve 30 bin Euro para bulunduğu öğrenildi.

İZLERİ ESENYURTTA BULUNDU

Olaydan sonra harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri olay yeri güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bir süre sonra şüphelilerin olayda kullandıkları aracın bir otoparkta terk edildiği tespit edildi. Yabancı plakalı aracın bir süre önce Gürcistan dan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi. Polis bu aracın izini ve güvenlik kameralarını kullanarak şüphelilerin izini Esenyurt’ta buldu.

ŞÜPHELİLER YABANCI UYRUKLU ÇIKTI

Gasp Büro Amirliği ekipleri dün gece geç saatlerde Esenyurt’ta düzenledikleri operasyonda olayı gerçekleştirdikleri öğrenilen Osman S.(19), Yahya E.(25), ve Ayşa Y.(28) gözaltına aldı. Şüphelilerin Özbekistan uyruklu oldukları öğrenildi. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda gasp edilen paralarda ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerin akrabası olduğu öğrenilen 5 kadınında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi. Polisin yaptığı çalışmalarda olayda kullanılan silahlar şu ana kadar bulunamadı.Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü söylediler. Öte yandan bulunan paralar sahiplerine teslim edildi.



DHA