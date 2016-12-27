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İstanbul Haberi: 15 Temmuz Derneği üyeleri ilk duruşma için Silivri'de

15 Temmuz Derneği üyeleri ilk duruşma için Silivri'de
12:2127 Aralık 2016
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15 Temmuz Derneği üyeleri ilk duruşma için Silivri'de
15 Temmuz Derneği üyeleri ilk duruşma için Silivri'de

15 Temmuz Darbe Girişimi'ne ilişkin 29 polisin yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Jandarma ekipleri duruşmanın yapıldığı salonun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 15 Temmuz Derneği üyeleri Silivri Cezaevi'nin giriş kapısı yakınında bulunan otopark alanında, üzerinde derneklerinin isminin yazılı olduğu bir pankart açmak istedi.

PANKARTA İZİN VERİLMEDİ

Jandarma grubun pankart açmasına izin vermedi. Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından grup, jandarmanın çabaları sonucu pankart açmaktan vazgeçerek sessiz bir şekilde beklemeye başladı.
 

DHA

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