15 Temmuz'da yaşadıklarını anlattılar

15 Temmuz darbe girişimine direnen gazi Ayla Aşkın, Mehmet Şükrü Kıntaş ve Evre Ev, Kastamonu'da düzenlenen programda yaşadıklarını anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Tecrübe Konuşuyor, İçimizdeki Kahramanlar' projesi kapsamında Kastamonu Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Vali Mesut Yıldırım, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Emniyet Müdürü Metin Turgay Karabulak ile lise ve üniversite öğrencileri katıldı. Sanatçı ve oyuncu İsmail Hakkı Ürün'ün moderatörlüğündeki programda Nasrullah Camisi imamı Kahraman Şekercioğlu Kuran-ı Kerim okudu. Sanatçı Veysel Çelikdemir de darbe girişimine ilişkin kumdan resimler çizdi.

Programda konuşan Vali Mesut Yıldırım, "15 Temmuz gecesinde çizgi romanlarda, masallarda kaldığı zannedilen kahramanların aslında içimizde olduğunu, gerektiğinde ortaya çıkmak üzere hazır beklediğini gördük, yaşadık. Bu milletin ferasetinden, yiğitliğinden, vatan sevgisinden hiç kimsenin kuşku duymaması gerekiyor. Bunu da en iyi düşmanlarımızın bilmesi gerekiyor. Hiçbir saldırı, hiçbir kalkışma, hiçbir ihanet bu ülke insanın bu millete, bu bayrağa olan sevgisini asla bitiremeyecektir" dedi.

Daha sonra 15 Temmuz gecesi İstanbul'da darbe kalkışmasına direnmek için sokağa çıkan ve gazi olan Ayla Aşkın ile Mehmet Şükrü Kıntaş ve İzmir'de askerlik yaptığı sırada darbeye direnen Emre Ev, yaşadıklarını anlattı. Programın sonunda katılımcılara Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen Türk bayrakları hediye edildi.

DHA