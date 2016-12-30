17 yıl hapis cezası bulunan yağma suçlusu yakalandı

ADANA'da 'yağma' suçundan kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan 30 yaşındaki Bilal Göçmen, saklandığı evde yakalandı.

Merkez Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi'nde çalışma yapan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2011 yılında bir markette meydana gelen silahlı soygun olayına karışmak suçundan 17 yıl hapis cezası alan ve cezası Yargıtay tarafından onanan Birol Göçmen'in Yavuzlar Mahallesi'ndeki bir evde saklandığı saptandı. Ekipler, yaptıkları baskında Göçmen'i yakaladı.

Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Göçmen, yapılan işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

DHA