170 çocuk artık üşümeyecek

ERZURUM'un merkez Yakutiye Belediye Başkanı Ali Korkut, AK Partili kadınlarla birlikte 170 öğrenciye bot ve mont hediye etti.

Merkez Yakutiye İlçesi’ndeki okullarda isimleri belirlenen dar gelirli ailelerin çocukları otobüslerle, bir mağazaya götürüldü. Belediye Başkanı Ali Korkut ve AK Parti Erzurum Kadın Kolları Sosyal İşler Başkanı Esra Kaplanoğlu, öğrencilere mont ve botlarını giydirdi. Sıcacık mont ve botları ile sevinen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu. Kadın kollarıyla birlikte kış günü çocukları sevindirmek istediklerini belirten Başkan Ali Korkut, "Soğukların -35 dereceye ulaştığı Erzurum'da normal giyimi olmayan çocuklarımıza destek olduk, onların önce gönüllerini, inşallah sonrada ayaklarını ve kendilerini ısıtmışızdır" dedi.

Kadın Kolları Sosyal İşler Başkanı Esra Kaplanoğlu ise projenin parti genel merkezinin isteğiyle gerçekleştiğini belirtti. Esra Kaplanoğlu, "35 öğrenciyi giydirmeyi hedefliyorduk, Başkanımız Ali Korkut'a gittik, o da 35 az olur, bizde katkı yapalım dedi ve 170 çocuğumuzu giydirdik. İçlerini ısıtır inşallah. Çocuklar çok sevindi, bizde doğru birşey yapmaktan dolayı kendimizi iyi hissettik" diye konuştu.

DHA