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Kastamonu Haberi: 19 yaşında akciğer kanserinden öldü

19 yaşında akciğer kanserinden öldü
16:3020 Aralık 2016
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19 yaşında akciğer kanserinden öldü
19 yaşında akciğer kanserinden öldü

KASTAMONU'nun İnebolu İlçesi'nde akciğer kanseri tedavisi gören 19 yaşındaki Volkan Kara yaşamını yitirdi.
Kabalar Köyü'nde oturan Volkan Kara'ya, 1.5 yıl önce başvurduğu Kastamonu Dr Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi'nde akciğer kanseri tanısı konuldu. Volkan Kara, tedavisi için İstanbul'da özel hastaneye sevk edildi. Tedaviye rağmen hastalığı ilerleyen Volkan Kara, dün hayatını kaybetti. Volkan Kara'nın cenazesi, Kabalar Köyü Araldı Mahallesi'nde öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazıyla toprağa verildi.

DHA

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