19 yaşındaki genç domuz avında kalp krizinden öldü

BARTIN'ın Ulus İlçesi'ne bağlı Eldeş Köyü'nde 19 yaşındaki Zeki Yörük, domuz avına gittiği ormanlık alanda kalp krizi geçirerek öldü.

Zeki Yörük, dün akşam saatlerinde babası Hüseyin Yörük ile birlikte köyün yakınındaki ormanlık alana domuz avına gitti. Zeki Yörük, av sırasında karla kaplı arazide fenalaşarak yere yığıldı. Babası Hüseyin Yörük'ün telefonla köylülere haber vermesiyle 112 Acil ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, İl Özel İdaresi ekibinin kardan kapanan yolu açmasıyla Zeki Yörük'e ulaşabildi. Yapılan kontrolde Zeki Yörük'ün öldüğü belirlendi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen gencin cesedi, yapılan incelemeden sonra Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA