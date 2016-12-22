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Karabük Haberi: 2 araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

2 araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
21:2422 Aralık 2016
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2 araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı
2 araca çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)– KARABÜK’te, motosikletiyle aralarından geçmeye çalıştığı iki araca çarpan pizza dağıtıcısı 25 yaşındaki Uğur Göktaş, yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerindeki Kardemir Kavşağı’nda meydana geldi. Pizza restoranında dağıtım görevlisi Uğur Göktaş, 34 U 9036 plakalı motosikletiyle kent merkezine seyir halindeyken aralarından geçmeye çalıştığı yolcu otobüsü ile ticari taksiye çarparak motosikletiyle birlikte devrildi. Göktaş, çarparak önüne düştüğü iki aracın sürücülerinin durmasıyla ezilmekten son anda kurtuldu. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan Göktaş, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa konularak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

DHA

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