2 buçuk dakikada 55 cep telefonunu çaldılar

Hakan KAYA Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) SULTANGAZİ'de bir telefoncu dükkanına gelen yüzleri maskeli 4 şüpheli 2 buçuk dakikada kepengi demir levye ile kırarak içerinden yaklaşık 80 bin lira değerindeki 55 cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. O anlar dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Sultangazi 50. Yıl Mahallesi, B Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncu dükkanında geçtiğimiz Salı günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ellerinde demir levye bulunan yüzleri maskeli 4 kişi dükkanın kepenklerini levye yardımıyla kırarak 2 buçuk dakikada içeriden yaklaşık 80 bin lira değerinde 55 cep telefonunu alarak kayıplara karıştı.

O ANLAR KAMERALARA BÖYLE YANSIDI

Olay anı ise dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kameralara yansıyan görüntülerde, telefoncu dükkanının önüne ellerinde demir levye bulunan yüzleri maskeli 4 şüpheli yaklaşıyor. Maskeli şüpheliler daha sonra ellerindeki levye ile kepengi kırmaya çalışıyor. Bir süre sonra kepengi ve kapıyı kırmayı başaran şüphelilerden ikisi dükkanın içerisine girerken, diğer iki şüphelinin ise dışarıda nöbet tuttuğu görülüyor. İçeri giren iki şüpheli daha sonra yaklaşık 80 bin lira değerindeki 55 cep telefonunu alarak dükkandan çıktığı görülüyor. Dükkan sahibi Ömer Yılmaz, olayda yaklaşık 80 bin lira değerinde 55 cep telefonunun çalındığını belirtti. Olayın ardından güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekiplerinin kaçan şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

DHA