3 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

SAMSUN'da 5 ay önce evlenen ve 3 aylık hamile, 29 yaşındaki Elif Toprak evinde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Samsun'da bir lokantada kurye olarak çalıştığı bildirilen 29 yaşındaki Mustafa Toprak ve Elif Toprak yaklaşık 5 ay önce evlendi. Toprak dün akşam iş çıkışı eve geldiğinde 3 aylık hamile eşi Elif Toprak'ı yerde hareketsiz bulunca sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Polisin evde yaptığı incelemenin ardından cesedi otopsi yapılmak üzere Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken yeni gelinin kesin ölüm nedeninin otopsi raporundan sonra belirleneceği belirtildi.

DHA