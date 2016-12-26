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Çanakkale Haberi: 3 günden bu yana kayıptı, AFAD tarafından bulundu

3 günden bu yana kayıptı, AFAD tarafından bulundu
15:5226 Aralık 2016
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3 günden bu yana kayıptı, AFAD tarafından bulundu
3 günden bu yana kayıptı, AFAD tarafından bulundu

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde 3 günden bu yana  kayıp olan 65 yaşındaki Ramazan Süzen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Hacıköy Köyü'nde çoban 65 yaşındaki Ramazan Süzen'in 3 günden bu yana kayıp olduğu öğrenen Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleriyle çalışma başlattı. Köy muhtarlığının ihbarıyla başlatılan çalışmalar sonucu Süzen, bu sabah, Hacıköy'ün 5 kilometre doğusunda ormanlık alanda AFAD ekibince sağ bulundu. Süzen, sağlık kontrollerinin yapılması için Biga Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

 

DHA

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