3 günden bu yana kayıptı, AFAD tarafından bulundu

ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi'nde 3 günden bu yana kayıp olan 65 yaşındaki Ramazan Süzen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Hacıköy Köyü'nde çoban 65 yaşındaki Ramazan Süzen'in 3 günden bu yana kayıp olduğu öğrenen Biga İlçe Jandarma Komutanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleriyle çalışma başlattı. Köy muhtarlığının ihbarıyla başlatılan çalışmalar sonucu Süzen, bu sabah, Hacıköy'ün 5 kilometre doğusunda ormanlık alanda AFAD ekibince sağ bulundu. Süzen, sağlık kontrollerinin yapılması için Biga Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

DHA