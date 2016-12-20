3 kişinini yaralandığı kaza kamerada

AYDIN'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarparak takla attı. Güvenlik kamerasınca görüntülenen kazada, biri araçtan yola fırlayarak toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.15 sıralarında, Ilıcabaşı Mahallesi Eşref Bitlis Kavşağı'nda meydana geldi. Denizli'den Aydın yönüne giden Ahmet Merge, yönetimindeki 09 HC 897 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybetti. Önce refüje çarpan ardından takla atan otomobil, ters döndü. Kaza sırasında emniyet kemeri takılı olmayan Şükran Merge (51) otomobilden fırladı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı sürücü, ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne, otomobilden fırlayan Şükran Merge ve otomobilde bulunan Saniye Irgın (74) ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Takla atan otomobilde büyük maddi hasar meydana gelirken, trafik akışı bir süre emniyet güçleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Takla atan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Öte yandan üç kişinin yaralandığı kaza, bir akaryakıt firmasının güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Denizli istikametinden hızlı bir şekilde geldiği görülen otomobilin ışık ihlali yaptığı, bu sırada da sürücünün, kavşaktan geçmeye çalışan başka bir otomobile çarpmamak için direksiyonu sağa kırdığı görüldü. Hastanede tedavisi devam eden Şükran Merge ve Ahmet Merge'nin hayati tehlikelerin bulunduğu, Saniye Irgın'ın ise hafif yaralandığı öğrenildi.

DHA